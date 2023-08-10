"أبو كويك" يدعو لتصعيد المقاومة ردًا على قرارات الاحتلال الظالمة   

أكد القيادي في حركة "حماس" حسين أبو كويك أن إفراج الاحتلال عن المستوطنين المتهمين بقتل الشهيد قصي معطان قرار فاشيٌ ظالم وتواطؤ واضح وفاضح لحكومة الاحتلال مع إرهاب جيشها ومستوطنيها.

وبين أن القضاء الإسرائيلي يساند إرهاب جيش الاحتلال والمستوطنين ويعمل على تغطية جرائمهم المستمرة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته.

وشدد أن الاحتلال يسعى لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه عبر مسلسل من الجرائم والقتل والاعتقالات والاقتحامات اليومية وتدنيس المقدسات.

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ودعا أبو كويك إلى مجابهة هذه الاعتداءات والقرارات الصهيونية الظالمة، بمزيدٍ من التلاحم وتصعيد المقاومة حتى يرحل الاحتلال ومستوطنوه عن الأرض الفلسطينية.

وكانت قد أدانت حركة "حماس"، قرار قضاء الاحتلال الإسرائيلي، الإفراج عن أحد المستوطنين من قتلة الشهيد قصي معطان، والذي ارتقى خلال هجوم إرهابي شنّته مجموعات من المستوطنين بدعم من جيش الاحتلال، في قرية برقة شرق رام الله.

واعتبرت الحركة القرار تصريحاً قضائياً صهيونيّاً بدعم إرهاب مليشيات المستوطنين القتلة، وتغطية جرائمهم، وحمايتهم من المساءلة، وتشجيعاً لهم على الاستمرار في انتهاكاتهم ضد شعبنا الفلسطيني الأعزل.

وأكدت أن هذه الإجراءات الإجرامية لن تُقابَل إلا بمزيد من الثبات والصمود على الأرض، وتصعيد المقاومة ضد الاحتلال ومستوطنيه.

المصدر / فلسطين أون لاين