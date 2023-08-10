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صيدم يتولى تدريب فريق جديد في غزة

10 اغسطس 2023 . الساعة 21:55 بتوقيت القدس
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غزة/ مؤمن الكحلوت:

قرر مجلس إدارة نادي الأقصى تعيين الكابتن نبيل صيدم مدربا لفريق كرة القدم، لقيادته في دوري الدرجة الثانية لفرع الوسطى والجنوب.

وجاء تعيين صيدم خلفا للمستقيل تحسين الجبور، وقاد  أول تدريب لفريق الأقصى أمس على ملعب النصيرات البلدي.

ويتطلع الأقصى لخطف بطاقة الصعود، والعودة سريعا من جديد لدوري الدرجة الأولى، التي هبط منها الموسم الماضي.

وسبق لصيدم أن قاد عدة فرق من قبل أبرزها اتحاد خانيونس والتفاح وشباب الزوايدة، وقاد الأخير للتأهل لدوري الدرجة الممتازة، كما عمل مدربا مساعدا لفريق نادي غزة الرياضي، علما أنه حصل على دورة تدريب "A" مؤخرا.

المصدر / فلسطين أون لاين
#غزة #كرة القدم #نبيل صيدم #نادي الأقصى

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