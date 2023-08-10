هنية يهاتف عباس ويتفقان على سرعة تشكيل لجنة المتابعة للقاء الأمناء العامين

أجرى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية مساء اليوم الخميس اتصالا هاتفيا مع رئيس السلطة محمود عباس، وذلك في إطار متابعة نتائج لقاء الأمناء العامين الذي عُقد نهاية الشهر الماضي في مدينة العلمين المصرية.

وجرى التوافق خلال الاتصال على ضرورة الإسراع في تشكيل لجنة المتابعة الفصائلية التي ستبحث في كل الملفات، حتى يتسنى لها تقديم مخرجات مناقشاتها أمام اجتماع الأمناء العامين القادم.

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ووفق بيان نشره المكتب الإعلامي لهنية، فقد أكد هنية وعباس على ضرورة السير قدما في الخطوات التي تقرب شعبنا من إنجاز وحدته الداخلية لتعزيز الموقف الوطني المشترك لمجابهة التحديات الراهنة.

وتطرق الاتصال إلى الأحداث المؤلمة التي وقعت في مخيم عين الحلوة في لبنان، وتثمين الجهود التي بذلت فلسطينيا ولبنانيا من أجل تثبيت وقف إطلاق النار، والدعوة لعودة الأهالي إلى المخيم، ومواصلة لجنة التحقيق عملها، وتسليم المطلوبين للقضاء اللبناني، ومعالجة الأضرار التي نجمت عن هذه الأحداث.

المصدر / فلسطين أون لاين