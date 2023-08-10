الصحة: طواقمنا الجراحية و"فجر" الأمريكي حققوا نقلة نوعية للعمل الجراحي بغزة

ثمنت وزارة الصحة التعاون مع مؤسسة "رحمة حول العالم" وفريق "فجر سينتفيك" الطبي الجراحي والذي اختتم اليوم الخميس انجاز نحو 153 عملية جراحية معقدة ونوعية بالتعاون مع الفرق الجراحية المحلية في مستشفيات قطاع غزة.

واعتبر مدير عام التعاون الدولي في وزارة الصحة د. مروان أبو سعدة خلال كلمة له في مؤتمر صحفي عقد اليوم، أن إجراء هذا العدد الكبير من العمليات المعقدة يعدً نقلة نوعية للعمل الجراحي في قطاع غزة، مشيراً إلى أن هذا الحدث جعل القطاع يمتلك 3 مراكز متميزة في جراحة العظام.

وأشاد أبو سعدة بجهود كافة الشركاء لفريق فجر سينتفيك بالولايات المتحدة الأمريكية والذين قدموا الدعم الكبير لفريق فجر لكي يصل إلى قطاع غزة، معرباً عن شكره لمؤسسة رحمة حول العالم والتي عملت على تسهيل وصول الوفد إلى غزة وإدخال التجهيزات المرافقة لإجراء العمليات.

وأشار إلى أن حضور الوفد أسهم في اكساب الطواقم الطبية العديد من الخبرات المتنوعة في جراحات العظام التخصصية، خصوصاً ما يتعلق بزراعة المفاصل والإصابات الرياضية وغيرها، منوهاً بأن مهمة بعثة فجر لن تقتصر على ذلك بل ستعمل على ابتعاث عدد من الأطباء للولايات المتحدة للحصول على الخبرات اللازمة ونقل الخبرات الأمريكية إلى قطاع غزة.

بدوره، أعرب الناطق باسم وزارة الصحة د. أشرف القدرة خلال كلمة له في المؤتمر عن شكر الوزارة، لفريق مؤسسة فجر سينتفيك وكذلك لجهود مؤسسة رحمة حول العالم، مشيراً إلى أن العمليات الناجحة التي أجرتها طواقمنا بالتعاون مع وفد "فجر" يمثل حلقة من حلقات التفوق المستمر التي تقودها وزارة الصحة في سبيل تعزيز الخدمات الصحية على الرغم من الحصار الذي يستمر للعام 17 على التوالي.

من جانبه، أكد رئيس مؤسسة فجر سينتفيك الدكتور خالد صالح، خلال كلمة له في المؤتمر الصحفي، أن الرسالة الرئيسية للبعثة هي تقليص الهوًة في جراحات العظام التخصصية بين الولايات المتحدة الأمريكية وقطاع غزة، مبيناً أن معظم الطواقم الطبية حضرت إلى غزة لتقديم خدمات طبية نوعية تليق بأهلنا في القطاع.

كما شكر صالح وزارة الصحة ممثلة بكافة طواقمها وعلى رأسها وكيل اوزارة د. يوسف أبو الريش، لتسهيله مهام البعثة الطبية وتقديم كافة الدعم اللازم لها.

وأشار رئيس مؤسسة فجر إلى سعادته وكافة فريق فجر المشارك في إجراء العمليات بسبب حضوره إلى قطاع غزة، مؤكدا أن إنجاز الوفد للعمليات يعد ثمرة لجهود استمرت عدة أشهر، مبيناً أن الفريق الجراحي شارك أيضاً في العديد من البعثات في فلسطين حيث قام بالمهام الناجحة في كل من رام الله ونابلس.

وبين صالح أن مؤسسته تسعى للمزيد من تحقيق التقدم ولإنجاز العديد من المهام الصحية في غزة، حيث أن المرضى يعانون جراء العديد من الأزمات والنقص في الاحتياجات الطبية، وأن مؤسسته تسعى لدعم جهود وزارة الصحة الرامية لتحسين جودة الخدمات الصحية في القطاع.

بدوره، قال المدير التنفيذي لمؤسسة فجر سنتفيك د. مصعب ناصر، إن المهمة التي بدأت رحاها منذ الثاني من أغسطس الجاري واستمرت حتى اليوم الخميس، استطاعت بعث الأمل من جديد للعديد من المرضى في القطاع من خلال ما قدمته من خبرات طبية متقدمة لصالح المرضى.

وأشار ناصر إلى أن بعض الحالات انتظرت طويلاً حتى تمكن الوفد الطبي من الوصول إلى غزة، في ظل حاجة القطاع الصحي في غزة للعديد من التجهيزات الطبية.

بدوره، شكر رئيس مؤسسة رحمة حول العالم د. شادي ظاظا وزارة الصحة على تسهيل مهام الوفد الطبي، مبدياً اعجابه بمستوى التنظيم العالي في المشافي وجعل مهمة فجر الطبية مهمة مميزة للغاية.

وأكد ظاظا أن منظمته ستبقى داعمة لجهود وزارة الصحة الرامية لتطوير الخدمات الصحية لصالح أبناء شعبها في قطاع غزة.

المصدر / وكالة الرأي