استقالة مدرب جديد في الدرجة الممتازة

غزة/ مؤمن الكحلوت:

أعلن الكابتن عبدالله فياض مدرب فريق كرة الطائرة بنادي اتحاد بيت حانون استقالته من منصبه عقب خسارة الفريق الثانية والفاصلة من نادي غزة الرياضي، في دوري الدرجة الممتازة.

وخسر بيت حانون مباراة تحديد المركز الأول أمام نادي غزة الرياضي، بثلاثة أشواط مقابل شوطين، وبات في المركز الثاني حاليا، وسيلعب مع الرباط صاحب المركز الثالث، لتحديد الفرق الثلاث المتأهلة لدوري الاحتراف الجزئي.

ويتجه مجلس الإدارة لقبول الاستقالة، وتعيين مدرب جديد، قبل مباراة الرباط الحاسمة، والتي ستحدد مصير الفريق من الصعود لدوري الاحتراف.

وتنص اللائحة على صعود 3 فرق لدوري الاحتراف الجزئي، حيث سيلعب صاحب المركز الأول مع الرابع، والثاني والثالث، لتحديد الفرق المتأهلة.