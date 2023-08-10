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أبو مرزوق: الاحتلال حوّل معركة القدس إلى حرب دينية والضفة اليوم ساحة الصراع

10 اغسطس 2023 . الساعة 20:47 بتوقيت القدس
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أكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس د. موسى أبو مرزوق، أن الاحتلال حوَّل معركة "المسجد الأقصى" إلى صراع ديني، لافتا إلى أن الضفة المحتلة اليوم هي ساحة الصراع مع المحتل.

ودعا أبو مرزوق خلال لقاء مع قناة الأقصى مساء اليوم الخميس أمتنا العربية والإسلامية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه القدس والمسجد الأقصى المبارك في ظل الانتهاكات الصهيونية المستمرة.

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كما دعا شعبنا وأمتنا إلى مواجهة الاحتلال والعمل على تثبيت حقوق شعبنا الفلسطيني، مردفا: إذا أردنا حقوقنا فعلينا مواجهة الاحتلال بكل السبل.

ونبه أبو مرزوق إلى أن الاحتلال يرفض وجود دولة فلسطينية ويريد حسم الصراع في الضفة بزرع مليوني مستوطن، مؤكدا أن شعبنا سيواصل نضاله حتى الحصول على حقوقه وطرد الاحتلال.

وشدد على أن الاحتلال لا يريد لنا دولة فلسطينية، لافتا إلى أن أوسلو جريمة بحق شعبنا، مشددا على أن صراعنا مع الاحتلال ولن نواجه السلطة بما تواجهنا به.

وأكد حرص حركة حماس على علاقات متوازنة مع مكونات الأمة كافة، ودول العالم بما يحقق مصلحة شعبنا، وأننا منفتحون في علاقتنا مع روسيا والصين، وهناك علاقات مع مجمل الدول الأوروبية.

وأشار عضو المكتب السياسي لحركة حماس إلى أن الاحتلال وأمريكا تمنع حدوث المصالحة الفلسطينية.

المصدر / فلسطين أون لاين
#المسجد الأقصى #حماس #موسى أبو مرزوق

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