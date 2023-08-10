الأسير فادي أبو خلف يعاني من مشاكل حادة في القلب

قال نادي الأسير، إن الأسير فادي أبو خلف (20 عاما) يواجه مشاكل حادة في القلب، بعد أن تعرض للاعتداء والضرب من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، على حاجز "حوارة" العسكري، جنوبي نابلس، شمالي الضفة الغربية.

وقال النادي في بيان اليوم الخميس، إن الاحتلال اعتقل أبو خلف في الـ30 من تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، وقد جرى تحويله للاعتقال الإداري، وصدر بحقه ثلاثة أوامر اعتقال، مدة كل منها أربعة أشهر.

ولفت إلى أنه بحاجة إلى متابعة صحية حثيثة، خاصة أنه وقبل اعتقاله جرى تركيب جهاز لتنظيم دقات القلب، ولاحقا خضع لعملية وتمت إزالته.

وحمل "نادي الأسير" إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصير أبو خلف، وجميع الأسرى المرضى في سجون الاحتلال، مؤكدًا أن استمرار اعتقاله التعسفي جريمة، لا سيما في ظل الوضع الصحي الذي يواجهه.

يذكر أن عدد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال بلغ حتى نهاية شهر تموز/ يوليو المنصرم أكثر من 1200 أسير.

ويبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، نحو 4900 أسير من بينهم 34 أسيرة، وفق مؤسسات معنية بشؤون الأسرى.

المصدر / فلسطين أون لاين