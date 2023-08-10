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حسام البدري يتحدث عن مستقبل محمود وادي

10 اغسطس 2023 . الساعة 19:55 بتوقيت القدس
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غزة/ وائل الحلبي:

أكد المصري حسام البدري المدير الفني للزوراء العراقي رغبته في التعاقد مع المهاجم الفلسطيني محمود وادي لاعب "بيراميدز" المصري، الذي عاد إلى صفوف الفريق بعد انتهاء فترة الإعارة لطلائع الجيش.

وقال البدري في تصريحات صحفية، إنه يضع وادي ضمن أولوياته لتعزيز صفوف الفريق العراقي، مشيرا إلى أن وادي يعتبر من اللاعبين أصحاب القدرات الفنية المميزة إلى جانب امتلاكه لقوة بدنية.

وأوضح مدرب المنتخب المصري الأسبق أن نادي الزوراء دخل في مفاوضات مع نادي بيراميدز لضم وادي، متمنيا أن تتم المفاوضات بنجاح ويستفيد من خبرة مهاجم المنتخب الوطني.

وذكرت وسائل إعلام مصرية أن نادي بيراميدز لا يمانع في رحيل وادي إلى صفوف الزوراء.

وفي حال موافقة وادي على الانتقال إلى الدوري العراقي ستكون المسابقة العربية الثالثة في تجربته الإحترافية، حيث سبق له اللعب مع الأهلي الأردني والذي سجل معه 11 هدفا قبل أن يرحل إلى المصري البورسعيدي وتألق معه بشكل لافت بتسجيله 19 هدف مع الفريق، قبل أن ينتقل إلى بيراميدز الذي عانى معه وادي من تكرار الإصابات وقلة المشاركة وسجل معه 10 أهداف، ولعب في الموسم في الموسم الماضي مع طلائع الجيش على سبيل الإعارة وسجل معه 4 أهداف.

#الدوري المصري #محمود وادي #الدوري العراقي

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