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10 لاعبين يغيبون عن افتتاح الدوري

10 اغسطس 2023 . الساعة 19:22 بتوقيت القدس
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غزة/ وائل الحلبي:

تفتقد عدد من الفرق خدمات 10 من لاعبيها الذين يغيبون عن افتتاح الدوري الممتاز والدرجة الأولى، بداعي الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء أو لحصولهم على البطاقة الحمراء في الجولة الأخيرة من نسخة الدوري في الموسم الماضي.

خدمات رفح يفتقد لاثنين من أهم لاعبيه في مباراته أمام الصداقة بسبب تراكم البطاقة الصفراء، حيث يغيب حارسه هيثم فتيحة إلى جانب زميله أنس الشخريت.

اتحاد بيت حانون يفتقد حارسه عطايا جودة في مباراته أمام اتحاد الشجاعية، بالإضافة لحازم شكشك المتواجد في الضفة الغربية منذ الأسبوع الماضي، ويغيب أحمد الغزالي مهاجم الشجاعية عن اللقاء بسبب البطاقة الصفراء الثالثة.

وفي مباراة خدمات الشاطئ وشباب جباليا يغيب المهاجم المخضرم سليمان العبيد عن البحرية.

وعلى صعيد الدرجة الأولى يفتقد خدمات النصيرات للثنائي محمد الغفاري ومحمد أبو معمر في لقاء الفريق أمام نماء، ويغيب وعد  أبو عمرو لاعب المجمع الإسلامي عن مباراة الفريق أمام خدمات خانيونس الذي يغيب عنه أنس الحاج.

#دوري غزة

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