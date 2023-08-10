البرلمان العربي يرحب بقرار أستراليا اعتبار الأراضي الفلسطينية "محتلة" والمستوطنات "غير شرعية"

رحب البرلمان العربي بقرار أستراليا اعتبار الأراضي الفلسطينية "محتلة" والمستوطنات "غير شرعية"، معتبراً "القرار تطورا مهما في الموقف الأسترالي".

جاء الموقف الأسترالي على لسان وزيرة خارجيتها بيني وونغ أمام البرلمان الأسترالي، وأكدت فيه أن حكومتها ستبدأ رسميا باستخدام مصطلح "الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية" في أدبياتها كافة، بالإضافة إلى اعتبار المستعمرات غير قانونية، حسب القانون الدولي.

واعتبر البرلمان العربي، في بيان له، اليوم الخميس، هذا القرار تطورا مهما في الموقف الاسترالي الملتزم بالقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة.

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ودعا البرلمان العربي أستراليا إلى تتويج هذا القرار بالاعتراف رسميا بدولة فلسطين دون تأخير أو تردد، انسجاما مع القانون الدولي والشرعية الدولية، ووقوفا إلى جانب حقوق الشعب الفلسطيني العادلة والمشروعة، بما فيها حقه بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

وأكد أن هذه الخطوة تعطي مؤشرات مهمة على توجهات وتغيرات في مواقف المجتمع الدولي نحو إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، مبينا أن أهمية هذا القرار تكمن في أنه يبعث برسالة واضحة للمجتمع الدولي والمؤسسات الدولية بضرورة احترام قرارات الشرعية الدولية وإقامة دولة فلسطين وعاصمتها مدينة القدس.

المصدر / فلسطين أون لاين