أسرى "الشعبية" يرجعون وجبات الطعام رفضًا لهجمة الاحتلال بحقّهم

قالت هيئة الأسرى، ونادي الأسير، إن أسرى الجبهة الشعبية في سجون الاحتلال، أرجعوا اليوم الخميس وجبات الطعام، وذلك في إطار خطواتهم النضالية المستمرة وبالتنسيق مع كافة الفصائل في السجون، رفضًا للهجمة التي تشنها أجهزة الاحتلال، بحق كوادر وقيادات الشعبية.

وأوضحت الهيئة والنادي في بيان مشترك، أنّ هذه الخطوات ستتواصل، ردًا على استمرار عملية عزل القائد وائل الجاغوب، والهجمة المستمرة بحقّهم.

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وذكر البيان، أن إدارة سجون الاحتلال تواصل التّصعيد من سياسة العزل الإنفراديّ، واستهداف قادة الحركة الأسيرة، والفاعلين من الأسرى من خلال عملية عزلهم.

وحمّل إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصير الأسير القائد وائل الجاغوب ورفاقه.

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الجدير ذكره، أنّ سياسة العزل الإنفراديّ تشكّل أخطر السّياسات التي تنتهجها إدارة سجون الاحتلال بحقّ الأسرى، لاستهدافهم وتصفيتهم جسديًا ونفسيًا، وفرض مزيد من الرقابة والسيطرة على الأسرى. فعلى مدار العامين الماضيين، ومنذ عملية (نفق الحرية) البطولية صعّدت إدارة سجون الاحتلال من هذه السّياسة.

يشار أن نحو 35 أسيرًا تواصل إدارة سجون الاحتلال عزلهم في زنازين إنفرادية، وهذه النسبة هي الأعلى في أعداد المعزولين منذ أكثر من عشر سنوات.

المصدر / فلسطين أون لاين