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الاحتلال يجبر عائلة على هدم منزلها في بيت حنينا

10 اغسطس 2023 . الساعة 15:15 بتوقيت القدس
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الاحتلال يجبر العائلات المقدسية على هدم منازلها ذاتيا (صورة أرشيفية)

أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عائلة مقدسية على هدم منزلها ذاتيا في بلدة بيت حنينا شمال القدس المحتلة.

واضطرت عائلة البكري في بلدة حنينا لهدم منزلها الذي يأوي 5 أفراد، تفاديا للغرامات الباهظة التي ستدفعها في حال قيام قوات الاحتلال بهدمه.

وكانت العائلة قد أضافت بناء على المنزل ليأوي ابنتهم وأبناءها، ولكن سلطات الاحتلال أجبرتهم على هدمه.

ويصعد الاحتلال من تضييقاته على المقدسيين عبر سياسة هدم المنازل والمنشآت وفرض الضرائب الباهظة، عدا عن الاعتقالات والحبس المنزلي والإبعادات.

وتمنع سلطات الاحتلال المقدسيين من البناء أو الترميم والتوسعة بدعوى عدم الحصول على تراخيص، بالتزامن مع فرض إجراءات معقدة وأموال كبيرة للحصول عليها.

#القدس #الاحتلال #هدم المنازل

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