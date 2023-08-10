جماهير غفير في نابلس تشيّع الشهيد أمير خليفة

شيعت جماهير غفيرة في نابلس اليوم الخميس الشهيد أمير خليفة، الذي ارتقى خلال اشتباك مع قوات الاحتلال في بلدة زواتا غرب المدينة، فجر اليوم الخميس.

وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى رفيديا باتجاه مخيم العين لتقلي عليه عائلته نظرة الوداع الأخيرة ويوارى الثرى.

وشاركت والدة الشهيد في تشييع جثمان نجلها وحمله، وسط تكبيرات وهتافات منددة بجرائم الاحتلال وداعية لاستمرار المقاومة.

وزفت حركة حماس الشهيد أمير خليفة (27 عامًا)، من مخيم العين غرب نابلس، الذي ارتقى خلال اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال قرب قرية زواتا غرب المدينة.

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وقالت حماس، في تصريح صحفي، إن تصعيد المقاومة هو خيار شعبنا لتحرير الأرض والمقدسات، وإن دماء الشهداء الأبرار ستزيد من عزم وإرادة مقاومينا الشجعان لمواصلة واجبهم المقدس في الدفاع عن الأقصى وحماية شعبنا الفلسطيني التوّاق إلى الحرية والتخلّص من الاحتلال.

ووجهت الحركة التحية إلى "المقاومين الأبطال الذين يسطرون ملاحم بطولية ويتصدون بكل بسالة لاقتحامات الاحتلال وعدوانه".

وباستشهاد أمير يرتقع عدد الشهداء الفلسطينيين منذ بداية العام الحالي إلى 224 شهيدًا، من الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة والداخل المحتل، بينهم 183 شهيدًا من الضفة الغربية والقدس، و4 شهداء من الداخل المحتل، و37 شهيداً من قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين