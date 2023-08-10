التعليم تعلن عن منح دراسية في الجزائر للعام 2023/2024

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن توفر عدد من المنح الدراسية في الجزائر للحصول على درجة البكالوريوس في تخصّصات مختلفة للعام 2024/2023.

للاطلاع على تفاصيل المنح الدراسية لدرجة البكالوريوس في الجزائر اضغط هنا.

لتقديم الطلب الإلكتروني اضغط هنا.

ودعت الوزارة الطلبة المعنيين تعبئة الطلب الإلكتروني حسب التاريخ النهائي المحدَّد لتعبئة الطلبات والموضح في التعليمات الخاصة ومن ثم تسليم الوثائق أيضاً حسب التاريخ المحدَّد في التعليمات.

وذكرت أن الطلبات تُقدّم مرفقة مع الوثائق المطلوبة ومصدَّقة حسب الأصول في مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في رام الله أو في مكاتب التعليم العالي في الخليل ونابلس، بخصوص طلبة غزة تقدَّم الطلبات في وزارة التربية والتعليم العالي بغزة – تل الهوا.

المصدر / فلسطين أون لاين