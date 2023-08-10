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التعليم تعلن عن منح دراسية في الجزائر للعام 2023/2024

10 اغسطس 2023 . الساعة 14:24 بتوقيت القدس
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الإعلان عن منح دراسية في الجزائر

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن توفر عدد من المنح الدراسية في الجزائر للحصول على درجة البكالوريوس في تخصّصات مختلفة للعام 2024/2023.

للاطلاع على تفاصيل المنح الدراسية لدرجة البكالوريوس في الجزائر اضغط هنا.

لتقديم الطلب الإلكتروني اضغط هنا.

ودعت الوزارة الطلبة المعنيين تعبئة الطلب الإلكتروني حسب التاريخ النهائي المحدَّد لتعبئة الطلبات والموضح في التعليمات الخاصة ومن ثم تسليم الوثائق أيضاً حسب التاريخ المحدَّد في التعليمات.

وذكرت أن الطلبات تُقدّم مرفقة مع الوثائق المطلوبة ومصدَّقة حسب الأصول في مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في رام الله أو في مكاتب التعليم العالي في الخليل ونابلس، بخصوص طلبة غزة تقدَّم الطلبات في وزارة التربية والتعليم العالي بغزة – تل الهوا.

 

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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