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غرق 17 لاجئًا من الروهنغيا المسلمين خلال إبحارهم من ميانمار إلى ماليزيا

10 اغسطس 2023 . الساعة 13:53 بتوقيت القدس
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غرق 17 لاجئا من الروهنغيا المسلمين

لقي 17 لاجئًا من الروهنغيا مصرعه من جرَّاء انقلاب قارب خلال إبحارهم من ميانمار إلى ماليزيا.

وذكرت سلطات محلية في ميانمار الخميس، أن الجثامين عائدة لـ10 سيدات و7 رجال، لفظتهم الأمواج إلى الشاطئ، وفق شبكة "سي إن إن".

فيما نقل 8 ناجين من الحادث إلى مركز الشرطة.

ووفق تصريح للشرطة المحلية، فقد انقلب القارب خلال إبحاره إلى ماليزيا حاملًا على متنه 58 شخصًا بينهم 3 رَبابين من جرَّاء عاصفة قرب إقليم أراكان.

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في حين تواصل فِرق الإنقاذ والشرطة البحث عن 33 مفقودًا.

ومنذ 25 أغسطس/ آب 2017، يشنُّ الجيش في ميانمار ومليشيات بوذية حملة عسكرية ومجازر وحشية ضد مسلمي الروهنغيا في ولاية راخين (أراكان)، ما أسفر عن مقتل آلاف منهم ولجوء قرابة مليون إلى بنغلاديش، وفق الأمم المتحدة.

وتعتبر حكومة ميانمار الروهنغيا "مهاجرين غير نظاميين" جاؤوا من بنغلاديش، فيما تصنّفهم الأمم المتحدة "الأقلية الأكثر اضطهادًا في العالم".

المصدر / الأناضول
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