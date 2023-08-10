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رابط فحص النتائج النهائية للوظائف التعليمية في قطاع غزة 2023

10 اغسطس 2023 . الساعة 12:53 بتوقيت القدس
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رابط فحص النتائج النهائية للوظائف التعليمية في قطاع غزة 2023

أعلن ديوان الموظفين العام في قطاع غزة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي خلال 2023، عن فرصة التقدّم للوظائف التعليمية في المدارس الحكومية.

وبالتعاون مع الوزارة، صرَّح الديوان وبعد خوض المتقدّمين لاختبارات التوظيف ونجاحهم فيها، عن أماكن ومواعيد عقد المقابلات الشخصية للوظائف التعليمية للعام الدراسي 2023-2024 والتي عقدها يوم الأحد الموافق 11/6/2023.

واختتم الديوان ملف الوظائف التعليمية بالإعلان اليوم عن النتائج النهائية للوظائف التعليمية للعام الحالي، من خلال موقع ديوان الموظفين.

عدد المتقدَّمين لوظائف التعليم في قطاع غزة لعام 2023-2024

وأكدت الوزارة، في وقت سابق أن عدد المتقدمين لوظائف التعليمية في القطاع بلغ نحو 39 ألفًا و500 متقدّم ومتقدّمة والذي انقعد يوم الثلاثاء الموافق 9/5/2023.

رابط فحص النتائج النهائية للوظائف التعليمية في قطاع غزة 2023

يتيح ديوان الموظفين في قطاع غزة رابطًا لمعرفة نتائج الوظائف التعليم لهذا العام من خلال رابط فحص النتائج النهائية للوظائف التعليمية.. اضغط هــــــــــــــنا

أو من خلال موقع ديوان الموظفين في غزة.. اضغط هــــــــــــنا

موعد الإعلان النتائج النهائية للوظائف التعليمية في قطاع غزة

وصرَّحت وزارة التربية والتعليم، قبل قليل، عن موعد الإعلان عن نتائج الوظائف التعليمية في تمام الساعة الواحدة ظهراً من هذا اليوم الخميس الموافق 10/8/2023م.

 

المصدر / فلسطين أون لاين + مواقع إلكترونية
#وظائف #وظائف تعليمية

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