13 أغسطس في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 13 أغسطس/ آب العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع " " أبرزها في نقاط:

1892 صدور العدد الأول من صحيفة "الأفرو أمريكان" في مدينة بالتيمور لتعبر عن تطلعات الزنوج في الولايات المتحدة.

1913 اختراع مادة الستاينليس ستيل على يد المخترع الإنجليزي هاري بيرلي.

1945 الوكالة اليهودية تطلب إنشاء دولة يهودية في فلسطين عقب الكشف عن وقوع يسمى (هولوكوست).

1953 وفاة الكاتب الفلسطيني الكبير خليل قسطندي السكاكيني في القاهرة.

1961 إغلاق الحدود بين الألمانيتين وبدء بناء جدار برلين.

1973 تنفيذ عملية تبادل أسرى بين منظمة التحرير الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، إذ أفرجت المنظمة عن 6 جنود إسرائيليين مقابل إفراج الاحتلال عن جميع أسرى "أنصار 1" بلبنان، إضافة إلى 100 أسـير آخرين في السجون.

1978 تفجير مبنى يضم مكتبًا لمنظمة التحرير الفلسطينية في بيروت أدى إلى استشهاد 175 شخصًا.

1987 الرئيس الأمريكي رونالد ريغان يعترف بمسئوليته عن قضية إيران / كونترا.

2014 استشهاد 4 مواطنين بانفجار صاروخ من مخلفات جيش الاحتلال إضافة إلى مقتل صحفي أجنبي في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

2015 الرئيس الأمريكي السابق جيمي كارتر يعلن عن إصابته بمرض السرطان.

2015 عالم آثار أمريكي يقول باحتمال العُثور على قبر نفرتيتي الذي حيَّر مكانه العُلماء طيلة سنوات، وأنهُ يقع في حُجرة سريَّة خلف قبر توت عنخ آمون.

2020 (إسرائيل) والإمارات العربية المتحدة تعلنان اتفاقًا لتطبيع العلاقات بين الدولتين.

المصدر / فلسطين أون لاين