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بالفيديو أمن السلطة يؤمّن انسحاب قوات الاحتلال بعد توغلها في جنين

10 اغسطس 2023 . الساعة 12:24 بتوقيت القدس
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مشهد حي للجيبات العسكرية الإسرائيلية وعناصر أمن السلطة تؤمن لها الانسحاب من جنين

أظهرت مقاطع مسجَّلة، قيام عناصر من أجهزة أمن السلطة، بتأمين انسحاب جيبات قوات الاحتلال العسكرية المتوغلة في جنين.

وظهرت عناصر لأجهزة أمن السلطة، تقف على جانبي طريق في مدينة جنين، أثناء انسحاب قوات الاحتلال من جنين، وتنفيذها لعملية عسكرية.

وأشار أحد العناصر الأمنية التابعة للسلطة بيده للجيبات الإسرائيلية بأن تسلك الطريق باتجاه محدَّد، فما خفض رأسه متحدثًا للجندي الإسرائيلي الذي يجلس جوار سائق المركبة العسكرية وهو يشير بيده.

ويؤكد المقطع الذي تمَّ تداوله بشكل واسع على منصَّات التواصل الاجتماعي، مدى التنسيق والتعاون الأمني المشترك بين السلطة والاحتلال الإسرائيلي.

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واجتمع رئيس السلطة محمود عباس، مؤخرًا مع قادة أجهزة الأمن، وذلك بعد العدوان الإسرائيلي على مخيم جنين، واستشهاد ثلَّة من المقاومين والمواطنين في 3 من يوليو الماضي، وقد رشَّح تسريبات أن عباس أمر خلال الاجتماع بتصعيد حالة الضغط وخنق المقاومة بالاشتراك مع أجهزة الاحتلال.

وكشفت الخيوط عن خطة أمنية للسلطة بدأت ملامحها في الوضوح مع حملة الاعتقالات بحق المقاومين في بلدة جبع جنوب جنين، وتنفيذها لاقتحامات للبلدة التي تعد أحد خطوط الإمداد للمخيم في اقتحامات جيش الاحتلال.

وشنَّت أجهزة أمن السلطة بعد ذلك اعتقالات شملت قائد كتيبة جبع مراد ملايشة، ومحمد علاونة، أحد قادة كتائب شهداء الأقصى في البلدة، وعيد حمامرة، أحد مقاومي الكتيبة.

ولم تقف السلطة عند هذا الحد، بل أطلقت عناصرها النار على المقاوم بهاء كعبان في سيارته، ما أدَّى إلى استشهاده، وإصابة رفاقه مساء الجمعة الماضية.

 

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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