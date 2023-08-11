11 أغسطس في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 11 أغسطس/ آب العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع " " أبرزها في نقاط:

1164 المسلمون يحققون نصراً باهراً على الفرنجة في معركة تل حارم بقـ سيادة السلطان نور الدين محمود زنكي وقتل من الفرنجة 10 آلاف مقاتل، وأسر معظم قادتهم.

المسلمون يحققون نصراً باهراً على الفرنجة في معركة تل حارم بقـ سيادة السلطان نور الدين محمود زنكي وقتل من الفرنجة 10 آلاف مقاتل، وأسر معظم قادتهم. 1929 حاييم وايزمن يؤسس الوكالة اليهودية التي أنشئت في فلسـطين عام 1922م.

حاييم وايزمن يؤسس الوكالة اليهودية التي أنشئت في فلسـطين عام 1922م. 1952 مجلس الأمة الأردني يتخذ قرارًا بإنهاء ولاية الملك طلال ومناداة ولي عهده الأمير حسين ملكًا دستوريًا على الأردن.

مجلس الأمة الأردني يتخذ قرارًا بإنهاء ولاية الملك طلال ومناداة ولي عهده الأمير حسين ملكًا دستوريًا على الأردن. 1970 الاتحاد السوفيتي يطلق القمر الصناعي (كوزموس 356) الذي يدور حول الأرض دورة كاملة كل92 دقيقة.

الاتحاد السوفيتي يطلق القمر الصناعي (كوزموس 356) الذي يدور حول الأرض دورة كاملة كل92 دقيقة. 2002 تمكّن الفدائي سعد توفيق حنني (17) عاماً من اقتحام مستوطنة “ميخورا” في منطقة الأغوار المحتلة، والاشتباك مع المستوطنين؛ مما أسفر عن مقتل مستوطنة، وجرح (2) من جنود الاحتلال، وتبنت العملية كتائب القسام.

تمكّن الفدائي سعد توفيق حنني (17) عاماً من اقتحام مستوطنة “ميخورا” في منطقة الأغوار المحتلة، والاشتباك مع المستوطنين؛ مما أسفر عن مقتل مستوطنة، وجرح (2) من جنود الاحتلال، وتبنت العملية كتائب القسام. 2006 مجلس الأمن الدولي يتبنى بالإجماع قراراً حمل الرقم ( 1701) يدعو إلى "وقف كامل لجميع العمليات الحربية" بين حزب الله اللبناني والكيان العبري.

مجلس الأمن الدولي يتبنى بالإجماع قراراً حمل الرقم ( 1701) يدعو إلى "وقف كامل لجميع العمليات الحربية" بين حزب الله اللبناني والكيان العبري. 2017 حادث تصادم في مصر بين قطار ركاب قطار 13 اكسبريس القاهرة - الإسكندرية بمؤخرة قطار رقم 571 بورسعيد - الإسكندرية بالقرب من محطة خورشيد على خط القاهرة - الإسكندرية، يودي بحياة 49 شخصًا وإصابة أكثر من 100 آخرين.

حادث تصادم في مصر بين قطار ركاب قطار 13 اكسبريس القاهرة - الإسكندرية بمؤخرة قطار رقم 571 بورسعيد - الإسكندرية بالقرب من محطة خورشيد على خط القاهرة - الإسكندرية، يودي بحياة 49 شخصًا وإصابة أكثر من 100 آخرين. 2020 عدد الإصابات المؤكدة بجائحة كورونا يتخطّى حاجز 20 مليون شخص حول العالم، من بينهم أكثر من 736 ألف حالة وفاة وحوالي 12 مليونًا و281 ألف حالة تماثلت للشفاء.

عدد الإصابات المؤكدة بجائحة كورونا يتخطّى حاجز 20 مليون شخص حول العالم، من بينهم أكثر من 736 ألف حالة وفاة وحوالي 12 مليونًا و281 ألف حالة تماثلت للشفاء. 2021 الجزائر تعلن الحداد لثلاثة أيام، بعد وفاة ما لا يقل عن 65 شخصًا جراء الموجة الثانية من حرائق الغابات التي اجتاحت شمال البلاد.

الجزائر تعلن الحداد لثلاثة أيام، بعد وفاة ما لا يقل عن 65 شخصًا جراء الموجة الثانية من حرائق الغابات التي اجتاحت شمال البلاد. 2022 إقالة عدد من المسؤولين في بولندا إثر كارثة بيئية كبيرة أدت إلى موت كل الكائنات الحية في نهر أودر.

المصدر / فلسطين أون لاين