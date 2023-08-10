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انطلاق مشروع "صفوة الحفاظ 2" يوم الثلاثاء القادم

10 اغسطس 2023 . الساعة 10:56 بتوقيت القدس
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انطلاق مشروع "صفوة الحفاظ 2"

التقت إدارة مشروع "صفوة الحفاظ 2" بإدارات المساجد الثلاثة التي وقع عليها الاختيار لتستضيف الحفظة الساردين في يوم الصفوة وهي︎ مسجد الإمام الشافعي بمنطقة الزيتون، مسجد التقوى بمنطقة الشيخ رضوان، مسجد فلسطين بمنطقة الرمال الغربي.

وقرَّرت الإدارة اليوم الخميس، أن يكون مسجد الإمام الشافعي مكان التسميع لفئة الحفاظ، ومسجدا التقوى وفلسطين مكان التسميع لفئة الحافظات.

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وذكرت أن يوم السرد سيكون يوم الثلاثاء القادم الموافق 2023/08/15م  من بعد صلاة الفجر وحتى صلاة المغرب بإذن الله.

المصدر / فلسطين أون لاين
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