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أجهزة السلطة تطلق النار على المشيّعين خلال جنازة الشهيد أمير خليفة بنابلس

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بالفيديو أجهزة السلطة تطلق النار على المشيّعين خلال جنازة الشهيد أمير خليفة بنابلس

10 اغسطس 2023 . الساعة 10:46 بتوقيت القدس
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مشهد حي لعنصر من عناصر أمن السلطة وهو يطلق النار في أثناء جنازة الشهيد أمير خليفة

أطلقت عناصر أجهزة السلطة، اليوم الخميس، النار على المشيّعين خلال جنازة الشهيد أمير خليفة في مدينة نابلس.

وأظهرت مقاطع مسجَّلة، قيام عناصر أمن السلطة بإطلاق النار في أثناء سير المشيّعين بجنازة الشهيد خليفة خلال نقله لبيته لإلقاء نظرة الوداع عليه.

وكما أظهرت المقاطع تفرق المشيّعين خشية من إطلاق النار الذي قامت به عناصر أمن السلطة، حيث تواجدت هذه العناصر بشكل ملحوظ.

واضطر المشيّعون لتغيير مسار جنازة الشهيد بعد الإطلاق الكثيف لعناصر أمن السلطة للرصاص.

واستُشهد خليفة (24 عامًا)، من مخيم العين غرب نابلس، خلال اشتباك مسلَّح مع قوات الاحتلال قرب قرية زواتا غرب المدينة.

وزفَّت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إلى جماهير شعبنا الفلسطيني العظيم وأحرار أمتنا العربية والإسلامية الشهيد المجاهد خليفة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#أمن السلطة #أجهزة السلطة #اطلاق نار على جنازة شهيد

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