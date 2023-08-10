مطلوب موظف مبيعات محترف للعمل في شركة للصناعة والتجارة بمدينة غزة

إعلان توظيف صادر عن شركة كردية للصناعة والتجارة بمدينة غزة تعلن فيه عن حاجتها لموظف مبيعات محترف.
المهام الرئيسية:
- البحث في السوق وتحديد فرص المبيعات الجديدة.
- متابعة طلبيات الزبائن.
- متابعة عمليات التحصيل المالي من الزبائن.
- التواصل الدائم مع الزبائن والجاهزية للإجابة عن استفسارات الزبائن.
- اعطاء تقارير دورية للمسؤول المباشر عن نشاطات المبيعات.
- القيام بالمهام التي يكلفه بها المدير المباشر.
متطلبات الوظيفة:
على أن تتوفر في المتقدمين الشروط التالية:
- بكالوريس أو دبلوم في مجال إدارة الأعمال - التسويق أو أي من التخصصات ذات العلاقة.
- خبرة لا تقل عن سنة في مجال المبيعات والتسويق الميداني.
- القدرة على العمل ضمن فريق وتحمل ضغط العمل.
- حسن المظهر والسلوك ولديه القدرة على الإبتكار والإبداع.
- العمر من 25 - 40 سنة.
- من سكان مدينة غزة.
طريقة التسجيل
- للتسجيل للوظيفة من خلال تعبئة طلب توظيف عبر الرابط التالي:
https://forms.gle/dZMDzSCaDbdxQeD19
- العنوان: مدينة غزة - شارع الفواخير مقابل بلدية غزة