"التعليم" تعلن إطلاق جائزة البنك الوطني الإسلامي للبحث العلمي في الصيرفة الإسلامية

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي بالتشارك مع البنك الوطني الإسلامي عن إطلاق جائزة البنك الوطني الإسلامي للبحث العلمي في الصيرفة الإسلامية للعام 2023م.

وتأتي الجائزة حرصاً من الوزارة على تعزيز دور الباحثين وتشجيعهم على إجراء الأنشطة البحثية الأصيلة، وتحقيق تنمية ثقافية علمية متميزة وبنية بحثية مستدامة، وانطلاقاً من إيمانها بدور مؤسسات المجتمع المحلي في تشجيع الإنتاج العلمي، ونشر ثقافة الإبداع والابتكار، وإثراء الحياة العلمية بالبحوث والدراسات المتخصصة.

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وتستهدف الجائزة الباحثين المتخصّصين في العلوم الاقتصادية والمالية والإدارية في (4) مجالات هي: أدوات ومنتجات التمويل الإسلامي، التكنولوجيا المالية الإسلامية، إدارة المخاطر في البنوك الإسلامية، التمويل المستدام في البنوك الإسلامية.

المصدر / فلسطين أون لاين