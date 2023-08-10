"حماس" تزفُّ الشهيد أمير خليفة وتؤكد أنَّ مقاومة شعبنا مستمرة ومتصاعدة

زفَّت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إلى جماهير شعبنا الفلسطيني العظيم وأحرار أمتنا العربية والإسلامية الشهيد المجاهد: أمير أحمد خليفة (24 عامًا)، من مخيم العين غرب نابلس، الذي ارتقى خلال اشتباك مسلَّح مع قوات الاحتلال قرب قرية زواتا غرب المدينة.

وقالت الحركة في بيان لها، اليوم الخميس، إنها وإذ تعزّي ذوي الشهيد ومحبيه، لتحيي المقاومين الأبطال الذين يسطّرون ملاحم بطولية ويتصدّون بكل بسالة لاقتحامات الاحتلال وعدوانه.

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وشدَّدت "حماس" على أن تصعيد المقاومة هو خيار شعبنا لتحرير الأرض والمقدَّسات، وإن دماء الشهداء الأبرار ستزيد من عزم وإرادة مقاومينا الشجعان لمواصلة واجبهم المقدَّس في الدفاع عن الأقصى وحماية شعبنا الفلسطيني التوّاق إلى الحرية والتخلّص من الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين