فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"حماس" تزفُّ الشهيد أمير خليفة وتؤكد أنَّ مقاومة شعبنا مستمرة ومتصاعدة

بلدية غزة تصدر تنويهًا مهمًا للمواطنين بخصوص السباحة في البحر

توقيف قائد مركبة أردني بعد اقترافه جرم خطير أثناء السياقة

ارتياح شعبي لتوفُّر الزي المدرسي والحقائب بأسعار مناسبة في أسواق غزة

"حديقة الديوان".. ملاذ آمن لكبار السن في نابلس

حكم بسجن وتغريم الصحفي الشهير أحمد الزعبي

باحث مقدسي: ذبح "البقرات الخمس" ينذر باقتحامات إسرائيلية "ضخمة" للأقصى

الأصولية اليهودية الجديدة القديمة!

أيها القادة.. لم يعد لديكم مزيد من الوقت!

ماذا يخبئون للجيش الإسرائيلي من مفاجآت؟

"حماس" تزفُّ الشهيد أمير خليفة وتؤكد أنَّ مقاومة شعبنا مستمرة ومتصاعدة

10 اغسطس 2023 . الساعة 10:15 بتوقيت القدس
...
الشهيد أمير خليفة

زفَّت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إلى جماهير شعبنا الفلسطيني العظيم وأحرار أمتنا العربية والإسلامية الشهيد المجاهد: أمير أحمد خليفة (24 عامًا)، من مخيم العين غرب نابلس، الذي ارتقى خلال اشتباك مسلَّح مع قوات الاحتلال قرب قرية زواتا غرب المدينة.

وقالت الحركة في بيان لها، اليوم الخميس، إنها وإذ تعزّي ذوي الشهيد ومحبيه، لتحيي المقاومين الأبطال الذين يسطّرون ملاحم بطولية ويتصدّون بكل بسالة لاقتحامات الاحتلال وعدوانه.

اقرأ أيضًا: بالفيديو استشهاد شاب برصاص الاحتلال في نابلس

وشدَّدت "حماس" على أن تصعيد المقاومة هو خيار شعبنا لتحرير الأرض والمقدَّسات، وإن دماء الشهداء الأبرار ستزيد من عزم وإرادة مقاومينا الشجعان لمواصلة واجبهم المقدَّس في الدفاع عن الأقصى وحماية شعبنا الفلسطيني التوّاق إلى الحرية والتخلّص من الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين
#حماس #أمير خليفة #الشهيد أمير خليفة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة