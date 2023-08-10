توقيف قائد مركبة أردني بعد اقترافه جرم خطير أثناء السياقة

أوقف جهاز الشرطة الأردني، الخميس، شخصًا لمدة 14 يومًا، بعدما ضبطه يقود مركبته بدون الجلوس على مقعد السائق!

السائق استخدم تقنية القيادة الذاتية (التحكم عن بعد)، أثناء سيرة على شارع الستين في العاصمة عمّان.

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وذكرت إذاعة الأمن العام، أن الشخص تم توقيفه بسبب تعريض حياته وحياة الآخرين لخطر محقق، وذلك في ظل عدم جاهزية الطرق في الأردن لاستخدام تقنية القيادة الذاتية، حيث قد تكون هذه التقنية تحمل مخاطر إضافية على الطرق غير المجهزة لها.

ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان سلامة المواطنين وسائقي السيارات على الطرق، وتجنب أي حوادث محتملة ناتجة عن استخدام التقنيات الحديثة في ظروف غير مناسبة.

المصدر / مواقع