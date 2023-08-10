حكم بسجن وتغريم الصحفي الشهير أحمد الزعبي

قررت محكمة صلح جزاء عمّان بصفتها الاستئنافية، الحكم بحبس الكاتب الصحفي أحمد حسن الزعبي سنة مع الغرامة، بحسب ما ذكره الأخير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وقال الزعبي إن قرار المحكمة جاء بعدما كانت محكمة الصلح قررت حبسه لشهرين، لتقوم النيابة العامة بالطعن في الحكم، حيث جرى قبول الطعن وتغليظ العقوبة عليه ليتقرر حبسه سنة مع الغرامة.

وتعود القضية إلى منشور بثّه الزعبي عبر صفحته إبان إضراب الشاحنات الذي بدأ في محافظة معان نهاية العام الماضي.

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والزعبي هو مؤسس ومالك موقع "سواليف" الإلكتروني الإخباري الساخر، برز في عام 2004 بعد أن بدأ في الكتابة في الجريدة الأسبوعي في صحيفة الرأي الرسمية المملوكة للدولة.

بدأ بكتابة "سواليف"، والذي كان وقتها الأكثر قراءة في الأردن حيث يعالج الكاتب المشاكل السياسية والاجتماعية في البلد.

ولد الزعبي عام 1975 في مدينة الرمثا الأردنية شمال الأردن.

المصدر / فلسطين أون لاين-مواقع