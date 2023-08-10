مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية مشددة

اقتحم مستوطنون صباح اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك، وذلك بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وبحسب مصادر مقدسية، أدى عدد من المستوطنين المقتحمين لباحات المسجد طقوسا تلمودية، فيما قدم حخاما شروحات عن الهيكل المزعوم.

ونشرت قوات عناصرها ووحداتها الخاصة، منذ الصباح، في باحات الأقصى وعند أبوابه، لتأمين اقتحامات المتطرّفين.

وتفرض قوات الاحتلال قيودًا على دخول المصلّين الوافدين من القدس والداخل المحتل للأقصى، وتُدقّق في هوياتهم وتحتجز بعضها عند بواباته الخارجية، بينما يواصل المقدسيّون دعواتهم للرباط وشدِّ الرحال للمسجد الأقصى، في ظل المخاطر التي يتعرَّض لها.

يُشار إلى أن الاقتحامات للمسجد الأقصى تتم بشكل يومي؛ ما عدا الجمعة والسبت، وخلال فترتين صباحية ومسائية (بعد صلاة الظهر) ولمدة أربع ساعات ونصف الساعة (إجمالية).

وتقوم قوات الاحتلال بين الفينة والأخرى بإبعاد مرابطين ومرابطات عن المسجد الأقصى لحجج واهية، بهدف تفريغه من أهله ومرابطيه وإفساح المجال للمستوطنين كي يعيثوا فيه فساداً.







المصدر / فلسطين أون لاين