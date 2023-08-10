تخللتها اشتباكات ومواجهات..قوات الاحتلال تشن حملة اقتحامات واعتقالات بالضفة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، حملة اعتقالات في مناطق مختلفة بـ الضفة الغربية، تخللتها اشتباكات ومواجهات في بعض المناطق.

وبحسب افادة مؤسسات تعنى بشؤون الأسرى اعتقلت قوات الاحتلال عددًا من الشبان من الضفة، جرى تحويلهم للتحقيق.

وأفادت مصادر محلية أن الاقتحامات تركزت في محافظة نابلس، وجنين، وطولكرم وأريحا، حيث داهمت قوات الاحتلال عشرات المنازل وعاثت بها خرابا، وذلك بعد التحقيق مع قاطنيها واحتجازهم لساعات.

واستهدف الشباب الثائر بالمفرقعات النارية البرج العسكري التابع للاحتلال قرب حاجز شعفاط شمال القدس، بينما في محافظة جنين تم استهداف آليات الاحتلال بقنابل محلية الصنع عند مثلث الشهداء جنوب مدينة جنين.

وأطلق مقاومون النار على قوات الاحتلال في منطقة مثلث الشهداء جنوب جنين، فيما اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة عنبتا شرق طولكرم.

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واقتحمت قوات الاحتلال ترافقها جرافة عسكرية قرية بيت ريما قضاء رام الله، واعتقلت الشابين أحمد كرم الريماوي، وأنس إحسان الريماوي، وصادرت مركبة عائلة المعتقل أنس.

كما اعتقلت تلكا القوات الأسير المحرر عبد الله ناصر الحناوي من مخيم عقبة جبر بأريحا أثناء مروره عن حاجز "الحمرا" بالأغوار، والذي لم يمض عن الافراج عنه من سجون الاحتلال سوى أسبوع بعد أن أمضى ستة أشهر في الاعتقال.

وأصيب عدد من الشبان بالاختناق، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال على المدخل الشمالي لمدينة بيت لحم.

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص وقنابل الصوت، والغاز السام المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة عدد من الشبان بالاختناق، عولجوا ميدانيا.

واختطفت قوة إسرائيلية خاصة، الشاب تامر رامي حماد من داخل مطعم في منطقة السينما، وهو من سكان مخيم عايدة شمال بيت لحم.

المصدر / فلسطين أون لاين