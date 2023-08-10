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بالفيديو استشهاد شاب برصاص الاحتلال في نابلس

10 اغسطس 2023 . الساعة 05:26 بتوقيت القدس
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الشهيد أمير خليف

أفادت مصادر صحفية، فجر اليوم الخميس، باستشهاد شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي عقب اقتحامه منطقة زواتا غرب نابلس.

وذكرت المصادر أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي على الشهيد المُطارد أمير خليفة، عقب نصب قواتها الخاصة كمينًا له، خلال اقتحام قرية زواتا غرب نابلس.

يُشار إلى أن الشهيد أمير حليفة مطاردًا للاحتلال.

ونعت مكبرات الصوت والمساجد في مدينة نابلس الشهيد خليفة.

واقتحمت قوات الاحتلال، منطقة زواتا غرب نابلس بعدد من الجيبات العسكرية، فيما دفعت بتعزيزات عسكرية.

وشهدت عملية الاقتحام اشتباكاتٍ بين المقاومين وقوات الاحتلال، كما اندلعت مواجهات بين الشبان والاحتلال المتوغلة للبلدة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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