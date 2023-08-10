وفاة 41 مهاجرًا إثر غرق قاربهم قبالة السواحل الإيطالية

لقي 41 مهاجرًا غير نظامي مصرعهم، الأربعاء، جراء غرق قاربهم قبالة سواحل جزيرة لامبيدوزا الإيطالية.

وقالت وكالة الأنباء الإيطالية الرسمية "أنسا"، إن "41 مهاجرًا لقوا حتفهم بعد انقلاب قارب صغير انطلق من مدينة صفاقس التونسية أثناء إبحاره في مضيق صقلية".

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وذكر إعلام إيطالي أن خفر السواحل أنقذ 4 أشخاص في لامبيدوزا، كانوا على متن القارب نفسه، هم 3 رجال وامرأة، من كوت ديفوار وغينيا كوناكري.

وقال الناجون الأربعة لخفر السواحل الإيطالي، إن عددهم كان 45 لدى مغادرتهم صفاقس الخميس الماضي، بينهم 3 أطفال.

وأضافوا أنه "بعد حوالي 6 ساعات من الإبحار، انقلب القارب الذي يبلغ طوله 7 أمتار بسبب موجة كبيرة، وانتهى المطاف بجميع المهاجرين في البحر".

وبحسب تصريحات الناجين التي نقلها إعلام إيطالي، "15 فقط من ركاب القارب كانوا يرتدون ستر نجاة، ورغم ذلك فقد غرقوا أيضًا".

فيما لم يصدر عن السلطات التونسية تعليق فوري بشأن الحادثة.

وتشهد تونس منذ فترة تصاعدًا لافتًا في وتيرة الهجرة غير النظامية إلى أوروبا عبر البحر المتوسط، خصوصًا باتجاه سواحل إيطاليا، على وقع تداعيات الأزمات الاقتصادية والسياسية في البلد الإفريقي ودول أخرى بالقارة السمراء لا سيما جنوب الصحراء.

المصدر / وكالات