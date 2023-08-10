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زعيم كوريا الشمالية يقيل أعلى جنرال بالجيش ويدعو للاستعداد للحرب

10 اغسطس 2023 . الساعة 04:27 بتوقيت القدس
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الزعيم الكوري الشمالي كيم غونغ أون

ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، اليوم الخميس، أن الزعيم الكوري الشمالي كيم غونغ أون أقال أعلى جنرال بالجيش ودعا إلى مزيد من الاستعدادات لاحتمال نشوب حرب وحث على زيادة إنتاج الأسلحة والتوسع في التدريبات العسكرية.

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جاءت تصريحات كيم خلال الاجتماع الموسع السابع للجنة العسكرية المركزية الثامنة لحزب العمال الكوري، وأشارت الوكالة إلى أن كيم أقال أعلى جنرال بالجيش باك سو إيل خلال الاجتماع، دون الخوض في التفاصيل.

يأتي هذا بعدما زار كيم مصانع أسلحة حيث طالب ببناء المزيد من محركات الصواريخ، والمدفعية وغير ذلك من الأسلحة.

وأوضحت الوكالة الكورية الشمالية أنه دعا أيضًا إلى إجراء تدريبات لتحقيق الكفاءة في تشغيل أحدث الأسلحة والمعدات وبما يحافظ على وضعية الجاهزية للقتال دائمًا.

المصدر / وكالات
#كوريا الشمالية #الاستعداد للحرب

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