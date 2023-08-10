بقيمة 4 مليار دولار.. الهند تستثمر مشروع لإنتاج الهيدروجين من مصر

من المقرر أن تستثمر شركة هندية أربع مليارات دولار في جمهورية مصر العربية بعد توقيعها على عقود لمشروع انتاج الهيدروجين الأخضر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وقال رئيس جهاز التمثيل التجاري بوزارة التجارة والصناعة يحيى الواثق بالله، إنه بموجب الاتفاقية التي وقعتها شركة "أوكيور إنرجي" الهندية، سينتج الهيدروجين على مدار 6 سنوات.

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وتمتد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على مساحة كبيرة على جانبي القناة، وتشمل مناطق مثل العين السخنة والإسماعيلية وبورسعيد.

وتوجد في المنطقة العديد من المشاريع والمناطق الصناعية واللوجستية والتجارية، بما في ذلك مناطق حرة تتيح تسهيلات خاصة للشركات المستثمرة.

وتهدف المنطقة إلى تعزيز التجارة والاستثمار وتطوير الصناعات المتنوعة، بما في ذلك الصناعات الثقيلة والخفيفة واللوجستية والتكنولوجية.

وتقدم المنطقة مجموعة من المزايا للشركات المستثمرة، مثل تسهيلات جمركية وضريبية ميسرة وبنية تحتية متطورة وإجراءات إدارية ميسرة.

يشار إلى أن مصر تتوقع وفق التقديرات الحكومية أن يصل مجموع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مشاريع الهيدروجين الأخر بحوالي 81.6 مليار دولار بحلول العام 2035.

المصدر / وكالات