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هل تصدق؟ طفل يبيع دجاجتين بـ 12 ألف دولار!

10 اغسطس 2023 . الساعة 00:57 بتوقيت القدس
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هل تصدق.. طفل يبيع دجاجتين بـ12 ألف دولار!

باع طفل يبلغ من العمر 9 سنوات دجاجتين مقابل 12000 دولار أمريكي، في ولاية ويسكونسن الأمريكية، للمساعدة في علاج أخيه المصاب بالسرطان.

في يونيو الماضي، تم تشخيص مرض كاشتون بوركابيل البالغ 4 سنوات بالسرطان، وصل الطفل المصاب إلى المرحلة الرابعة من الورم الأرومي الكبدي.

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وقالت والدته: "لديه ورم يبلغ قطره 6 بوصات على كبده وتفشى في رئتيه".

وعرض صديق العائلة آندي ماكويليامز مساعدة كالين، شقيق كاشتون الأكبر، في رعاية ماشيته وكان لديه فكرة لبيعها في المعرض لجمع الأموال من أجل علاج كاشتون من السرطان.

وكان هدفهم الأولي هو جمع 2000 دولار، لعلاج شقيقه، عن طريق بيع دجاجتين يملكهما، لكن أفراد المجتمع دعموا الفتى الصغير بأكثر من ذلك بكثير. وحقق 12 ألف دولار لقاء الدجاجتين.

المصدر / وكالات
#علاج السرطان #بيع دجاجتين #طفل أمريكي

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