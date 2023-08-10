مقتل عنصر في حزب الله بإطلاق نار وميقاتي يدعو للهدوء

قُتل أحد عناصر حزب الله اللبناني، الأربعاء، بإطلاق نار على يد مسلحين في منطقة الكحالة وسط لبنان.

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وقال حزب الله في بيان، "إن مسلحين أطلقوا النار باتجاه شاحنة تابعة له انقلبت في الكحالة ما أسفر عن مقتل أحد المكلفين بحمايتها".

شاهد | اشتباكات قرب بلدة الكحالة اللبنانية مع عناصر من حزب الله إثر انقلاب شاحنة تابعة للحزب. pic.twitter.com/VO9K01dLqC — فلسطين أون لايـن (@F24online) August 9, 2023

وقال حزب القوات اللبنانية إن مجموعة مسلحة كانت ترافق شاحنة يعتقد أنها تحمل سلاحًا أطلقت النار باتجاه مواطنين من الكحالة.

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية، أن ميقاتي طلب الإسراع في التحقيقات الجارية لكشف الملابسات الكاملة لما حصل، مع اتخاذ الاجراءات الميدانية المطلوبة لضبط الوضع، وأكد أن الجيش مستمر في جهوده لمنع تطور الأمور بشكل سلبي.

من جانبه، أكد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، متابعته مع قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون ملابسات الحادثة والاشتباكات بين حزب الله ومسلحين في الكالحة.

ودعا ميقاتي إلى الهدوء وانتظار نتائج التحقيق بحادث إطلاق نار في منطقة الكحالة الذي أسفر عن مقتل شخصين.

وشدد على أنّ الجيش مستمر في جهوده لإعادة ضبط الوضع ومنع تطور الأمور بشكل سلبي.

المصدر / وكالات