الجماعات الاستيطانية تسابق الزمن لتهويد "الأقصى" بدعم حكومة الاحتلال

تسابق الجماعات الاستيطانية مدعومة بحكومة الاحتلال الفاشية الزمن؛ لتهويد المسجد الأقصى المبارك وإقامة الهيكل المزعوم.

الباحث في شؤون القدس جمال عمرو، قال إن "جماعات الهيكل تستغل وجود الحكومة الحالية المتطرفة لفرض وقائع جديدة في المسجد الأقصى".

وأشار عمرو إلى أن نوايا المستوطنين المتطرفين باتت واضحة وصريحة، وهي هدم مصليي قبة الصخرة وباب الرحمة وبناء الهيكل المزعوم.

وأوضح أن الاحتلال تعمد حفر تفريغات أسفل المسجد الأقصى ليجعله غير مقاوم للزلازل، وقد ينهار لو حدث زلزال في المنطقة.

واستغرب عمرو الصمت العربي والإسلامي أمام العدوان الخطير الذي يهدد وجود المسجد الأقصى المبارك.

وكانت هيئة أمناء الأقصى قد حذرت من أن الحفريات الإسرائيلية هدد بانهيارات وشيكة لأجزاء من المسجد الأقصى، نتيجة عبث الاحتلال بأساسات المسجد.

وقال عضو الهيئة الباحث المقدسي فخري أبو دياب، إن حكومة الاحتلال الفاشية تسعى لتنفيذ مخطط خطير يهدف لهدم المسجد الأقصى وبناء الهيكل المزعوم.

وأوضح أن حكومة الاحتلال تسعى لتعزيز وجودها في المسجد الأقصى المبارك من خلال فرض وقائع جديدة.

وأشار أبو دياب إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تعرقل أنشطة الأوقاف الإسلامية في القدس والأقصى، وتعمل على إلغاء الوصاية الأردنية على المسجد المبارك، ولا تسمح بترميمه حتى لا يكشف عن الحفريات الموجودة أسفله.

ودعا أبو دياب الأردن كوصية على المسجد الأقصى أن ترسل بعثات مختصة ومهنية للكشف عن حفريات الاحتلال أسفل المسجد.

وتُصعّد قوات الاحتلال من اعتداءاتها في القدس عبر عمليات الهدم وانتهاك المقدسات، التي يجري تدنيسها بشكل متكرر خلال اقتحامات المستوطنين وأدائهم الطقوس الدينية في باحات المسجد الأقصى.

المصدر / فلسطين أون لاين