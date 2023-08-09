مدافع مانشستر سيتي مرشح للانتقال إلى الاتحاد السعودي

أكد مُراسل شبكة قنوات "بي إن سبورتس"، إبراهيم خضرة، أن نادي الاتحاد السعودي يسعى بقوة للتعاقد مع مدافع مانشستر سيتي، الإسبانيإيمريك لابورت، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.



وقال خضرة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن نادي الاتحاد في مفاوضات متقدمة مع ممثلي اللاعب الإسباني، وذلك وفقًا لمصدر مُقرب من لابورت.



وكانت تقارير صحفية قد ذكرت في الفترة الماضية أن أحد أندية دوري روشن السعودي مُهتم بالتعاقد مع صاحب الـ29 عامًا، وقيل إنه نادي النصر، الذي يرغب في دعم خط دفاعه بلاعب مميز هذا الصيف.



ولم يشارك مدافع السيتي كثيرًا مع الفريق في الموسم الماضي، كما حسم بطل الدوري الإنجليزي منذ أيام تعاقده مع الدولي الكرواتي، جوسكو غفارديول، مدافع لايبزيغ، ما يعني أن لابورت قد لا يجد مكانًا أساسيًا في تشكيلة المدرب الإسباني، بيب غوارديولا، خلال الموسم الجديد 2023-24.



ويحظى نجم السيتي باهتمامات عدة أندية أوروبية أخرى لضمه هذا الصيف، على غرار ناديي برشلونة وأتلتيك بيلباو الإسبانيين، بجانب نادي أستون فيلا الإنجليزي، حسبما أفادت تقارير صحفية في وقت سابق.



يُذكر أن لابورت خاض مع مانشستر سيتي 24 مباراة بمُختلف المُسابقات بموسم 2022-23، ولم يُسجل أيّ هدف، وصنع هدفًا وحيدًا، بإجمالي دقائق بلغ 1862، وينتهي عقده مع ناديه في يونيو/ حزيران 2025، وتبلغ قيمته السوقية الحالية 25 مليون يورو، استنادًا لبيانات موقع "ترانسفير ماركت" العالمي.

المصدر / فلسطين اونلاين