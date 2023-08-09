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4 عمليات إطلاق نار و15 عملًا مقاومًا بالضفة خلال 24 ساعة

09 اغسطس 2023 . الساعة 22:45 بتوقيت القدس
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تواصلت أعمال المقاومة في الضفة الغربية ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ورصد مركز معلومات فلسطيني "معطى" 15 عملًا مقاومًا بالضفة، أبرزها 4 عمليات إطلاق نار، والتصدي لاعتداءات المستوطنين، و9 مواجهات في مناطق متفرقة.

وأطلق مقاومون النار صوب مستوطنة "بات حيفر" في طولكرم، واستهدفوا قوات الاحتلال مرتين قرب حاجز المربعة في نابلس.

واستهدف المقاومون قوات الاحتلال بالرصاص خلال اقتحام مخيم عقبة جبر في أريحا، كما تصدى الشبان الثائر لاعتداءات المستوطنين وحطموا مركباتهم في بلدة سنجل برام الله.

واندلعت مواجهات في 9 نقاط، شهدتها مناطق رام الله وطولكرم وأريحا وقلقيلية والخليل، رشق خلالها الشبان قوات الاحتلال بالحجارة.

ورصد مركز معلومات فلسطين "معطى" (1132) عملاً مقاوماً خلال الشهر الماضي، بينها (97) عملية إطلاق نار واشتباك مسلح مع قوات الاحتلال، نفذت (33) عملية منها في جنين.

وأدت أعمال المقاومة إلى مقتل (2) إسرائيليين، وإصابة (50) جنديًا ومستوطنًا بجراح مختلفة، ليرتفع بذلك قتلى الاحتلال ومستوطنيه منذ بداية العام الجاري إلى (28) قتيلاً، فيما استشهد خلال يوليو (28) فلسطينيا بنيران الاحتلال ومستوطنيه.

المصدر / فلسطين أون لاين
#المقاومة #عملية إطلاق نار #الاحتلال الإسرائيلي #الضفة الغربية

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