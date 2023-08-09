أستراليا تستخدم مصطلح "الأراضي الفلسطينية المحتلة" ومصر ترحب

قالت وزارة الخارجية المصرية، الأربعاء، إن اعتزام استراليا استخدام مصطلح "الأراضي الفلسطينية المحتلة" واعتبار المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية "خطوة هامة".

جاء ذلك وفق تصريح المتحدث باسم الخارجية السفير أحمد أبو زيد، عبر حساب الوزارة بمنصة "تويتر"، غداة تأكيد أسترالي رسمي باعتزام التوجه لتلك الخطوة.

وقال أبو زيد: "نرحب بإعلان وزيرة خارجية أستراليا اعتزام الحكومة الاسترالية إعادة استخدام مصطلح الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها شرق القدس، واعتبار المستعمرات الإسرائيلية غير قانونية"".

ووصف المتحدث الخطوة "بالإيجابية والهامة على مسار ترسيخ واحترام الشرعية الدولية وحماية الحقوق الفلسطينية".

وتقود مصر دور وساطة منذ سنوات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي، وسجلت أكثر من اعتراض على التصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة الأشهر الأخيرة.

والثلاثاء، قالت وونغ في كلمة أمام برلمان بلادها، إن "الحكومة تتجه لاستخدام مصطلح الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتشديد اعتراضها على المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية بحسب القانون الدولي قبل الأسبوع المقبل".

يذكر أن حزب العمل الأسترالي أصدر في يونيو/ حزيران الماضي، قرارا يدعو الحكومة الفدرالية إلى الاعتراف بفلسطين.

المصدر / الأناضول