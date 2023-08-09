فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

أستراليا تستخدم مصطلح "الأراضي الفلسطينية المحتلة" ومصر ترحب

تلفريك يتعطل بالمئات على قمة جبل في كندا.. ما هو مصيرهم؟

بسبب الاعتقال السياسي.. أطفال عائلة سعادة محرومون من آبائهم في نابلس

المحامي شتات: العام الحالي هو الأعنف في ملاحقة أجهزة السلطة للمقاومين

الدعليس: جئنا لخدمة أبناء شعبنا وتعزيز الحاضنة الشعبية

قرار جديد لإدارة شباب جباليا يخص الجهاز الفني لفريق كرة القدم

حمادة يدعو لدعم صمود المقدسيين في مواجهة مخططات "أسرلة" التعليم

الكونغرس الأمريكي يتهم عائلة بايدن بتلقي أموال من روسيا

"الشعبية": المرحلة النضالية الفلسطينية تتعرض "للتشويه"

روسيا تتعهد بالرد على تهديدات الناتو على حدودها الغربية

أستراليا تستخدم مصطلح "الأراضي الفلسطينية المحتلة" ومصر ترحب

09 اغسطس 2023 . الساعة 22:22 بتوقيت القدس
...
أستراليا تستخدم مصطلح "الأراضي الفلسطينية المحتلة" ومصر ترحب

قالت وزارة الخارجية المصرية، الأربعاء، إن اعتزام استراليا استخدام مصطلح "الأراضي الفلسطينية المحتلة" واعتبار المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية "خطوة هامة".

جاء ذلك وفق تصريح المتحدث باسم الخارجية السفير أحمد أبو زيد، عبر حساب الوزارة بمنصة "تويتر"، غداة تأكيد أسترالي رسمي باعتزام التوجه لتلك الخطوة.

وقال أبو زيد: "نرحب بإعلان وزيرة خارجية أستراليا اعتزام الحكومة الاسترالية إعادة استخدام مصطلح الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها شرق القدس، واعتبار المستعمرات الإسرائيلية غير قانونية"".

ووصف المتحدث الخطوة "بالإيجابية والهامة على مسار ترسيخ واحترام الشرعية الدولية وحماية الحقوق الفلسطينية".

وتقود مصر دور وساطة منذ سنوات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي، وسجلت أكثر من اعتراض على التصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة الأشهر الأخيرة.

والثلاثاء، قالت وونغ في كلمة أمام برلمان بلادها، إن "الحكومة تتجه لاستخدام مصطلح الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتشديد اعتراضها على المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية بحسب القانون الدولي قبل الأسبوع المقبل".

يذكر أن حزب العمل الأسترالي أصدر في يونيو/ حزيران الماضي، قرارا يدعو الحكومة الفدرالية إلى الاعتراف بفلسطين.

المصدر / الأناضول
#فلسطين #أستراليا #مصر #المستوطنات الإسرائيلية #الاحتلال الإسرائيلي

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة