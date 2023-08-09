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تلفريك يتعطل بالمئات على قمة جبل في كندا.. ما هو مصيرهم؟

09 اغسطس 2023 . الساعة 21:36 بتوقيت القدس
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عَلِق مئات السياح ليل الاثنين الثلاثاء في جبال روكي في غرب كندا، بعدما تعطّل التلفريك الذي أقّلهم إلى قمة الجبل.

وفي حديث إلى وكالة "فرانس برس"، قالت المسؤولة عن التواصل لدى شركة "برسوت" السياحية التي تدير التلفريك، تانيا أوتيس، إنّ تعطّل التلفريك "غير المسبوق ناجم عن انقطاع عام للتيار الكهربائي تسببت به عاصفة".

وكان ركاب مقصورات التلفريك أوّل من جرى إجلاؤهم، لكنّ "مئات" آخرين كانوا موجودين على قمة الجبل عجزوا عن النزول قبل حلول المساء.

وواصلت الشركة صباح أمس الثلاثاء عملية إجلاء السياح عبر مروحية بمساعدة السلطات المسؤولة عن المنتزهات الوطنية.

وقالت آبي (46 عاماً)، وهي امرأة كانت تزور المنطقة برفقة عائلتها وفضّلت أن تبقي كنيتها طي الكتمان، "أمضينا الليلة على الجبل" في مبنى الاستقبال.

"انتظار لفترة طويلة"

وأضافت "لقد وفّروا لنا الماء ووجبات خفيفة وبطانيات"، مشيرةً إلى أنها "مرهقة" و"محبطة" بسبب "الانتظار لفترة طويلة" استمرت أكثر من 12 ساعة فوق جبل سولفور الذي يرتاده الزوار بأعداد كبيرة.

وأوضحت أنّ "بعض الأشخاص تحدّوا الظلام وعادوا سيراً إلى أسفل الجبل"، منتقدةً التحرّك البطيء للسلطات.

لا تعليق للسلطات

ولم تعلّق سلطات المنتزه ولا الشرطة على ما حدث.

ويتسلق عدد كبير من السياح سنوياً جبل سولفور في منتزه بانف الوطني، الأقدم والأكثر استقطابا للزوار بين المنتزهات الوطنية في كندا.

المصدر / وكالات
#كندا #جبال روكي

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