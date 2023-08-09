قرار جديد لإدارة شباب جباليا يخص الجهاز الفني لفريق كرة القدم

غزة / مؤمن الكحلوت:

قرر مجلس إدارة نادي شباب جباليا اضافة الكابتن محمود المشهراوي، للجهاز الفني لفريق كرة القدم، الذي يستعد لخوض منافسات بطولة الدوري الممتاز الأسبوع المقبل.

وسيتولى المشهراوي مهمة تطوير العامل البدني للاعبين، الأمر الذي سينعكس بشكل إيجابي على الفريق، خاصة وأن الأندية الغزية لا تعطي الاهتمام الكافي لاختصاص المعد البدني والذي يشرف على تأهيل اللاعبين بدنيا إلى جانب مشاركته في مساعدة اللاعبين المصابين للتعافي من آثار الإصابة وتفادي تكرارها.

ويعتبر المشهراوي من الكفاءات القليلة في مجاله، وسبق له العمل مع عدة أندية في غزة، أبرزها اتحاد بيت حانون وخدمات رفح والزيتون والرضوان والصداقة، كما حصل مؤخراً على شهادة تدريب مُتقدمة في قطر معتمدة من الاتحاد الاسيوي لكرة القدم.

ويقود الجهاز الفني لفريق شباب جباليا الكابتن عماد الغرباوي مدرباً، ومحمد سالم مساعداً له، وعدنان خطاب مدرباً لحراس المرمى، وإسماعيل شاهين مديراً إدارياً.

ويُواجه شباب جباليا نظيره الشاطئ يوم السبت القادم، على ملعب اليرموك بمدينة غزة في افتتاح منافسات بطولة الدوري الممتاز، علماً أن الفريق غادر بطولة الكأس من الدور ربع النهائي للمسابقة.