فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

المحامي شتات: العام الحالي هو الأعنف في ملاحقة أجهزة السلطة للمقاومين

روسيا تتعهد بالرد على تهديدات الناتو على حدودها الغربية

قرار جديد لإدارة شباب جباليا يخص الجهاز الفني لفريق كرة القدم

الدعليس: جئنا لخدمة أبناء شعبنا وتعزيز الحاضنة الشعبية

الكونغرس الأمريكي يتهم عائلة بايدن بتلقي أموال من روسيا

"الشعبية": المرحلة النضالية الفلسطينية تتعرض لــ"التشويه"

حمادة يدعو لدعم صمود المقدسيين في مواجهة مخططات "أسرلة" التعليم

مفكر بريطاني: تحديات كبيرة تواجه الشعب الفلسطيني في الحصول على الدعم الدولي

535 ميلون شيقل ديون على حكومة اشتية لصالح مستشفى النجاح

لوبيتيغي يرحل عن تدريب ولفرهامبتون الإنجليزي

قرار جديد لإدارة شباب جباليا يخص الجهاز الفني لفريق كرة القدم

09 اغسطس 2023 . الساعة 20:41 بتوقيت القدس
...
فريق شباب جباليا
غزة / مؤمن الكحلوت:

قرر مجلس إدارة نادي شباب جباليا اضافة الكابتن محمود المشهراوي، للجهاز الفني لفريق كرة القدم، الذي يستعد لخوض منافسات بطولة الدوري الممتاز الأسبوع المقبل.

وسيتولى المشهراوي مهمة تطوير العامل البدني للاعبين، الأمر الذي سينعكس بشكل إيجابي على الفريق، خاصة وأن الأندية الغزية لا تعطي الاهتمام الكافي لاختصاص المعد البدني والذي يشرف على تأهيل اللاعبين بدنيا إلى جانب مشاركته في مساعدة اللاعبين المصابين للتعافي من آثار الإصابة وتفادي تكرارها.

ويعتبر المشهراوي من الكفاءات القليلة في مجاله، وسبق له العمل مع عدة أندية في غزة، أبرزها اتحاد بيت حانون وخدمات رفح والزيتون والرضوان والصداقة، كما حصل مؤخراً على شهادة تدريب مُتقدمة في قطر معتمدة من الاتحاد الاسيوي لكرة القدم.

ويقود الجهاز الفني لفريق شباب جباليا الكابتن عماد الغرباوي مدرباً، ومحمد سالم مساعداً له، وعدنان خطاب مدرباً لحراس المرمى، وإسماعيل شاهين مديراً إدارياً.

ويُواجه شباب جباليا نظيره الشاطئ يوم السبت القادم، على ملعب اليرموك بمدينة غزة في افتتاح منافسات بطولة الدوري الممتاز، علماً أن الفريق غادر بطولة الكأس من الدور ربع النهائي للمسابقة.

#الدوري الممتاز #شباب جباليا #المشهراوي

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة