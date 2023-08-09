الدعليس: جئنا لخدمة أبناء شعبنا وتعزيز الحاضنة الشعبية

قال رئيس متابعة العمل الحكومي، عصام الدعليس، لقد جئنا لنخدم أبناء شعبنا الفلسطيني الذين تحملوا معنا الحصار على مدار سبعة عشر عام.

جاء حديث الدعليس في كلمة له خلال لقاء جمعه مع موظفي الفئة العليا في العمل الحكومي بغزة اليوم الأربعاء.

وتابع القول :" جئنا في العمل الحكومي لنعزز حاضنتنا الحاضنة الشعبية التي احتضنت مقاومتنا، لذلك اخواني وأخواتي الكرام لابد من أن نرفع الرأس عاليا ونحن نتقرب إلى الله في خدمة المواطن".

وأضاف: "ولابد من أن نستشعر المسؤولية عند تقديم أي خدمة للمواطن الفلسطيني، وما دمنا نقول إننا جئنا في خدمة المواطن، فعلينا أن نسعى إلى أعلى درجات ارضاء المواطن".

وشدد الدعليس في كلمته لموظفي الحكومة: "رسالتي لكم أن ارفعوا أعلى درجات التذلل للمواطن الفلسطيني وخدمته وهذه رسالتنا لأبناء شعبنا ورسالتنا لموظفينا نحن في خدمتكم".

المصدر / فلسطين أون لاين