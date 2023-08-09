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ارتفاع عدد الأسرى المضربين عن الطعام إلى سبعة

09 اغسطس 2023 . الساعة 20:12 بتوقيت القدس
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قال نادي الأسير، مساء اليوم الأربعاء، إنّ عدد الأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال، ارتفع إلى سبعة، بعد انضمام الأسير الإداري أسامة دقروق (21 عامًا) من سلفيت، منذ ثلاثة أيام إلى الإضراب المفتوح عن الطعام رفضًا لاعتقاله الإداريّ، حيث يقبع في زنازين سجن (نفحة).

وأضاف النادي، في بيانٍ له، أنّ "دقروق معتقل منذ 13/1/2023، وقد صدر بحقه أمري اعتقال إداري مدتهما 6 أشهر، وهذا أول اعتقال له".

ويواصل الأسرى: سيف حمدان (29 عاما)، وصالح ربايعة (22 عاما)، وقصي خضر (25 عاما)، وأسامة خليل (23 عاما)، إضرابهم عن الطعام منذ 11 يوما، كما يواصل الأسيران كايد الفسفوس (34 عاما) وسلطان خلوف (42 عاما) إضرابهما منذ سبعة أيام.

وأكد نادي الأسير أنّ تصاعد الإضرابات، يأتي في ظل استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالتصعيد من جريمة الاعتقال الإداري، حيث بلغ عدد الأسرى الإداريين أكثر من 1200 أسير، وهذه النسبة هي الأعلى منذ سنوات "انتفاضة الأقصى".

المصدر / فلسطين أون لاين
#سجون الاحتلال #الأسرى الإداريون

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