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مفكر بريطاني: تحديات كبيرة تواجه الشعب الفلسطيني في الحصول على الدعم الدولي

خلال لقاء بغزة

مفكر بريطاني: تحديات كبيرة تواجه الشعب الفلسطيني في الحصول على الدعم الدولي

09 اغسطس 2023 . الساعة 19:21 بتوقيت القدس
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جانب من اللقاء بين المفكر البريطاني وأكاديميي غزة

أكد مفكر بريطاني أن الشعب الفلسطيني يواجه تحديات كبرى في الحصول على دعم ومساندة المجتمع الدولي، لافتا إلى دور الاحتلال الإسرائيلي في إجهاض الكثير من الحلول للواقع الفلسطيني.

جاء حديث المفكر أوليفر ماك تيرن، في لقاء نظمته جمعية أساتذة الجامعات الفلسطينية في مقرها بمدينة غزة اليوم، حول "دور المجتمع الدولي في دعم غزة"، بحضور أكاديميين ومفكرين فلسطينيين.

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وقال تيرن: "إن الشعب الفلسطيني واجه تحديات وعقبات كبرى من أجل الانتصار على الاحتلال، والحصول على دعم مساندة المجتمع الدولي".

وتابع القول: "الكثير من الحلول للواقع الفلسطيني واجهت عقبات وصعوبات ولم تجد طريق للحل وذلك بسبب ممارسات الاحتلال والوقوف في وجه خطوات الحل والتوصل لحلول توافقية بذلها المجتمع الدولي والأطراف الإقليمية".

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وتخلل اللقاء مع المفكر البريطاني الحديث عن حصار غزة وتراجع دور المجتمع الدولي في دعم غزة ورفع الحصار عنه، وفتح الطريق أمام الوفود الدولية وقوافل فك الحصار.

وتطرق اللقاء كذلك، إلى أهمية الدعم السياسي من قبل المجتمع الدولي لقطاع غزة، ودور المجتمع الدولي تجاه جرائم الاحتلال الإسرائيلي وحرمانه الشعب الفلسطيني من حقوقه وحرياته.

واستعرض المجتمعون العديد من التجارب الثورية للشعوب في التحرر من الاحتلال والحصول على حقوقها وحرياتها الأساسية .

المصدر / فلسطين أون لاين
#قطاع غزة #الشعب الفلسطيني #حصار الاحتلال #الدعم الدولي #المفكر أوليفر ماك تيرن

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