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لوبيتيغي يرحل عن تدريب ولفرهامبتون الإنجليزي

09 اغسطس 2023 . الساعة 18:44 بتوقيت القدس
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لوبيتيغي يرحل عن تدريب ولفرهامبتون الإنجليزي

تخلى المدرب الإسباني خولن لوبيتيغي عن مهامه الفنية في ولفرهامبتون الانكليزي لكرة القدم بعد التوصل إلى اتفاق مشترك بين الطرفين، حسب ما أفاد النادي.

وشدد ولفرهامبتون في بيان إلى أن لوبيتيغي (56 عاماً) الذي تسلّم مهامه في تشرين الثاني/نوفمبر 2022 خلفاً للبرتغالي برونو لاجي يغادر النادي بسبب "خلافات في الرأي حول مواضيع معينة" مما أدى بالطرفين إلى تفضيل "فسخ العقد ودياً".

ولم تكن صفقات ولفرهامبتون خلال سوق الانتقالات الحالية على قدر آمال مدرب بورتو البرتغالي وريال مدريد وإشبيلية والمنتخب الإسباني السابق، حيث فشل في تعويض رحيل العديد من كوادره على غرار البرتغالي روبن نيفيش (الهلال السعودي) وكونور كودي (ليستر) والمكسيكي راوول خيمينيس (فولهام) والإيرلندي نايثن كولنز (برنتفورد).

من ناحيته، تمنى لوبيتيغي في البيان الذي نشره النادي الانكليزي "حظاً سعيداً لولفرهامبتون في المستقبل" و"أشكركم على إتاحة الفرصة لي لتولي مسؤولية هذا النادي الرائع".

ونجح لويبيتغي في تفادي هبوط ولفرهامبتون الذي كان يقبع في قاع الترتيب وقاده لاحتلال المركز الثالث عشر في الموسم المنصرم محققاً 9 انتصارات أبرزها على ليفربول وتوتنهام.

في المقابل، لم يفصح ولفرهامبتون عن هوية المدرب الذي سيخلف لوبيتيغي قبل أيام من عودة عجلة منافسات بريميرليغ للدوران  حيث يستهل الفريق موسمه الجديد برحلة محفوفة بالمخاطر إلى مانشستر يونايتد في 14 الشهر الحالي.

المصدر / فلسطين اونلاين
#لوبيتيغي #لفرهامبتون

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