"متابعة العمل الحكومي" تعتمد سلسلة قرارات وتندد باعتداءات الاحتلال في الأقصى

عقدت لجنة متابعة العمل الحكومي اجتماعها الأسبوعي اليوم الأربعاء، بمقر رئاستها في مدينة غزة، وأدانت اللجنة اعتداءات الاحتلال بحق المسجد الأقصى، وتزايد وتيرة الأنشطة الساعية لتقسيمه.

وطالبت اللجنة الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي بالوقوف عند مسئولياتهم والتحرك بشكل عاجل لوضع حد لهذه الاستفزازات، التي تنتهك الواقع الديني والقانوني لمدينة القدس، معتبرة أن هذه الاعتداءات امتداد لجرائم الاحتلال في الضفة بالقتل واقتحام المدن وفي غزة باستمرار الحصار.

واستمعت اللجنة خلال اجتماعها، لتقرير حول بدء الدورة الثانية لاختبارات الثانوية العامة، وتدخلات المؤسسات الحكومية لإتمامها، متمنية النجاح للطلبة المتقدمين.

وناقشت اللجنة عددًا من المذكرات والتقارير المقدمة من الوزارات والمؤسسات الحكومية، وأقرت محاضر اجتماعات لجان: الشؤون الإدارية، شؤون الأراضي، الابتعاث والتدريب، فيما أحالت عدداً من المقترحات المقدمة للوزارات المعنية للدراسة والإفادة بالرأي.



وقررت اللجنة ما يلي:



المصادقة على إجراءات ضبط حالة السكينة والنظام العام داخل مجمع الشفاء الطبي.



إقرار سياسات الطاقة المتجددة المنسبة من سلطة الطاقة والموارد الطبيعية.



إجراء مبادلة لمساحات من الأراضي في منطقة بيت لاهيا لتوسعة أحواض مياه الصرف الصحي.



إيفاد مجموعة من الموظفين للخارج لتعزيز القدرات في بعض التخصصات المطلوبة.



تجديد عقود عدد من الخبراء في وزارة الصحة.



تسوية وضع عدد من المواطنين في عشوائية الأمريكية شمال غزة، ممن انطبقت عليهم معايير تسوية التعديات.



إقرار آلية معالجة مشكلة تسريب مياه الأمطار داخل مشفى الشهيد عبد العزيز الرنتيسي التخصصي.



اعتماد لائحة ضبط إجراءات السلامة والأمان في الأبراح السكنية.



اعتماد بطاقات الوصف الوظيفي لعدد من المسميات الإدارية في الدوائر الحكومية.



إقرار سياسة توفير بدل الشواغر الطارئة في وزارتي الصحة والتعليم.



ترقية عدد من وكلاء النيابة العامة إلى رئيس النيابة، ممن انطبقت عليهم شروط الكفاءة والأقدمية.

المصدر / فلسطين أون لاين