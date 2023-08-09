تعليق دي يونغ على احتمال عودة نيمار إلى برشلونة

أعرب الدولي الهولندي، فرينكي دي يونغ، لاعب وسط برشلونة، عن آماله بعودة نيمار جونيور إلى البلوغرانا هذا الصيف، مصرحًا برغبته في عدم رحيل زميله أنسو فاتي عن صفوف النادي الكتالوني في نافذة الانتقالات الصيفية.



وأكد دي يونغ في تصريحات لوسائل الإعلام عقب فوز برشلونة على توتنهام في كأس خوان غامبر (4-2)، عدم وجود أيّ توتر داخل غرفة خلع الملابس في ظل عدم تسجيل الصفقات الجديدة حتى الآن.



وقال دي يونغ في تصريحات نشرتها شبكة "ElDesmarque" الإسبانية: "التحضير للموسم الجديد كان جيدًا، لقد تمكنا من التدرب بشكل جيد، من المهم في مرحلة ما قبل الموسم، أن تكون قادرًا على الخروج بمشاعر جيدة".



وأجاب عن سؤال بشأن المقارنة بين مستوى ريال مدريد وبرشلونة حتى الآن، قائلًا: "أعتقد أن كلا الناديين لديهما فريق جيد للغاية، نحن متكافئان جدًّا، لقد هزمناهم في فترة ما قبل الموسم، لكن علينا أن نفوز عليهم في الليغا، نحن فريقان متساويان للغاية، ولدينا الكثير من الجودة".



وأضاف: "أنا متأكد من أننا سنكون من بين الأفضل، ومثل كل عام سنحاول أن نكون أفضل منهم، من الصعب القول إن لدينا فريقًا أفضل أو أنهم أفضل منا، أعتقد أننا متساوون للغاية".



وعما إذا كان هناك توتر لأن اللاعبين الجُدد لم يتم تسجيلهم"، قال: "لا، لا يوجد أحد متوتر في غرفة خلع الملابس، لا لدى اللاعبين الذين لم يتم تسجيلهم بعد ولا لدى الآخرين في غرفة الملابس، أعتقد أننا في النهاية سنكون قادرين على تسجيل جميع اللاعبين لدينا".



وتحدث عن مستقبل أنسو فاتي، قائلًا: "آمل بالطبع أن يبقى معنا، أنسو لاعب ذو جودة عالية وما يزال صغيرًّا جدًّا، إنه من لا ماسيا، أعتقد أن لديه كل شيء للنجاح هنا وآمل أن يبقى لسنوات عديدة".



وأجاب عن سؤال بشأن إمكانية عودة نيمار إلى صفوف النادي الكتالوني مرة أخرى، وذلك بقوله: "هذا شيء يخص مجلس الإدارة والنادي، الشيء الوحيد الذي يمكنني قوله هو إن نيمار لاعب ذو جودة عالية، ويُعد من أفضل اللاعبين في العالم، إذا كان بإمكان لاعب مثل هذا أن يأتي إلى فريقنا، فنحن نرحب به".



وختم تصريحاته بالقول: "نريد الفوز بكل الألقاب في الموسم الجديد، سنقاتل ونبذل قصارى جهدنا كما هو الحال دائمًا، ونأمل في أن نتمكن من الفوز بدوري أبطال أوروبا".

المصدر / فلسطين اونلاين