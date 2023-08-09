بايرم ميونيخ يخطط لضم حارس جديد بسبب أزمة نوير

يُخطط نادي بايرن ميونخ إلى التعاقد مع حارس مرمى جديد، في ظل عدم تعافي مانويل نوير، حارس مرماه الأساسي، من الإصابة، وتعرضه لانتكاسة خلال عملية تعافيه من الإصابة.



وما يزال يتعافى نوير من إصابة بكسر في القدم منذ ديسمبر/ كانون الأول الماضي، تعرض لها إثر نهاية مشاركته مع ألمانيا في كأس العالم قطر 2022، خلال رحلة تزلج على الجليد، ما حرمه من استكمال الموسم الماضي.



وكان من المقرر أن يعود نوير إلى النادي البافاري بشكل طبيعي مطلع موسم 2023-24 الجديد، ولكنه خضع لعملية جراحية لإزالة بعض المسامير المزروعة في الشظية اليمنى، بعدما لوحظ شعوره بعدم الراحة في التدريبات مما استلزم تدخلًا جراحيًا سيغيب على إثره نحو 10 أسابيع، وفي أسوأ الحالات قد يستمر غيابه بضعة شهور أخرى.



ووفقًا لما أوردته شبكة "SPORT1" الألمانية في تقرير لها، صباح اليوم الأربعاء 9 أغسطس/ آب، فإن بايرن ميونخ سيتجه إلى التعاقد مع حارس مرمى في الميركاتو الصيفي الحالي، ويضع الإسباني كيبا أريزابالاغا على رأس قائمة اهتماماته.



ورحل عن بايرن ميونخ، الحارس السويسري يان سومر، للانتقال إلى إنتر ميلان، ليضع حدًّا لمسيرته القصيرة مع الفريق البافاري بعدما انضم إليه في يناير/ كانون الثاني الماضي، لتعويض غياب نوير للإصابة.



وأعار بطل "البوندسليغا" حارسه ألكسندر نوبل إلى شتوتغارت، فيما لا يحظى الحارس سفين أولرايش بالثقة الكاملة من قبل توماس توخيل مدرب الفريق، ما دفع النادي للتوجه نحو التعاقد مع حارس مرمى جديد.



وأشارت الشبكة الألمانية إلى أن توخيل هو من طلب التعاقد مع كيبا، رغم أنه كان يُفضل الحارس إدوارد ميندي عليه، عندما كان المدرب الألماني مديرًا فنيًا لتشيلسي، إذ يرى أنّ الحارس الإسباني يستطيع حماية عرين النادي البافاري.

المصدر / فلسطين اونلاين