قوات الاحتلال تقتحم أريحا وتعتقل ثلاثة شبّان وسط اشتباكاتٍ ومواجهات

اعتقلت قوات الاحتلال، ثلاثة شبان خلال اقتحامها لمخيم عقبة جبر جنوب مدينة أريحا عصر اليوم الأربعاء.

ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى المخيّم وحاصرت منزلًا وصالون حلاقـة، قبل اعتقال الشبان الثلاثة.

وشهدت عملية الاقتحام اشتباكاتٍ بين المقاومين وقوات الاحتلال، كما اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال المتوغلة في المخيم.

وفجّر المقاومون عبواتٍ ناسفة في آليات الاحتلال المتوغلة إلى مخيم عقبة جبر.

واستخدم الاحتلال قوات عسكرية كبيرة مدعومة بغطاء جوي من طائرات الاستطلاع التي حلقت في سماء المخيم طيلة عملية الاقتحام والاعتقال.

المصدر / فلسطين أون لاين