فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"حماس": الإفراج عن قاتل الشهيد "معطان" يؤكّد تواطؤ القضاء الصهيوني بحماية القتلة والإرهابيين

سلطة الطاقة: قطعنا شوطًا كبيرًا في مشروع خط الغاز لمحطة الكهرباء

أهالي المعتقلين السياسيين بالضفة يدعون للضغط على السلطة للإفراج عن أبنائهم

عودة الحياة تدريجيًا إلى مخيم عين الحلوة رغم الدمار الكبير

عبد ربه: الأسرى يتعرَّضون لهجمة منظَّمة تستهدف حياتهم المعيشية

بيراوي: حملة دولية في أكتوبر القادم بعنوان "افتحوا ميناء غزة"

ممثل الكتلة بجامعة الخليل: قرار فصلي "تعسفي وظالم"

الاحتلال يواصل جريمة العزل الانفرادي بحق القيادي بحماس رأفت ناصيف

الضفة.. أجهزة السلطة تواصل انتهاكاتها واعتقالاتها السياسة

المرشح لخلافة أبو كويك في تدريب نادي شباب رفح

"حماس": الإفراج عن قاتل الشهيد "معطان" يؤكّد تواطؤ القضاء الصهيوني بحماية القتلة والإرهابيين

09 اغسطس 2023 . الساعة 14:33 بتوقيت القدس
...
شعار حركة حماس

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الأربعاء، إن قرار قضاء الاحتلال الإسرائيلي، الإفراج عن أحد المستوطنين من قتلة الشهيد قصي معطان، والذي استشهد خلال هجوم إرهابي شنّته مجموعات من المستوطنين بدعم من جيش الاحتلال، في قرية برقة شرق رام الله؛ يُعَدُّ تصريحاً قضائياً صهيونيّاً بدعم إرهاب مليشيات المستوطنين القتلة، وتغطية جرائمهم، وحمايتهم من المساءلة، وتشجيعاً لهم على الاستمرار في انتهاكاتهم ضد شعبنا الفلسطيني الأعزل.

اقرأ أيضاالاحتلال يفرج عن قاتل الشهيد قصي معطان

وأكدت "حماس" في بيان لها، أن هذا القرار الفاشي يؤّكد من جديد تواطؤ النظام القضائي الصهيوني، ودوره في إرهاب شعبنا الفلسطيني، ومحاولات تهجيره وتهويد أراضيه، وأنه أداة احتلالية لتنفيذ سياسات الاحتلال الإرهابي.

كما وأكدت أن هذه الإجراءات الإجرامية لن تُقابَل إلا بمزيد من الثبات والصمود على الأرض، وتصعيد المقاومة ضد الاحتلال ومستوطنيه.

المصدر / فلسطين أون لاين
#معطان #الشهيد معطان #قاتل الشهيد معطان

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة