فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

سلطة الطاقة: قطعنا شوطًا كبيرًا في مشروع خط الغاز لمحطة الكهرباء

أهالي المعتقلين السياسيين بالضفة يدعون للضغط على السلطة للإفراج عن أبنائهم

عودة الحياة تدريجيًا إلى مخيم عين الحلوة رغم الدمار الكبير

عبد ربه: الأسرى يتعرَّضون لهجمة منظَّمة تستهدف حياتهم المعيشية

بيراوي: حملة دولية في أكتوبر القادم بعنوان "افتحوا ميناء غزة"

ممثل الكتلة بجامعة الخليل: قرار فصلي "تعسفي وظالم"

الاحتلال يواصل جريمة العزل الانفرادي بحق القيادي بحماس رأفت ناصيف

الضفة.. أجهزة السلطة تواصل انتهاكاتها واعتقالاتها السياسة

المرشح لخلافة أبو كويك في تدريب نادي شباب رفح

الأرصاد الجوية تتحدَّث عن موعد وأيام الكتلة الهوائية الحارة التي تضرب فلسطين

55 معتقلًا سياسيًا 

أهالي المعتقلين السياسيين بالضفة يدعون للضغط على السلطة للإفراج عن أبنائهم

09 اغسطس 2023 . الساعة 13:53 بتوقيت القدس
...
أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية

قالت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة، إن أجهزة السلطة في الضفة الغربية تواصل اعتقالاتها السياسية بحق المقاومين والنشطاء والأسرى المحرَّرين.

ورصدت لجنة الأهالي اختطاف أجهزة السلطة في نابلس المطارد ياسر رمانة بسيارة مدنية الليلة الماضية، واعتقال الأستاذ علي جدع من بلدة حبلة قضاء قلقيلية مساء أمس الثلاثاء 8 أغسطس، ليرتفع بذلك عدد المعتقلين السياسيين إلى 55 معتقلاً سياسياً.

اقرأ أيضًا: لجنة أهلية تستنكر استمرار اعتقال ومداهمة منازل المواطنين في الضفة على خلفية سياسية

وطالبت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين بضرورة الإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين، ووقف ملاحقة المقاومين المطاردين للاحتلال الإسرائيلي، والكف عن استهداف المواطنين على خلفية نشاطهم السياسي وعملهم النقابي. 

ودعت المؤسسات الحقوقية والإعلامية إلى تحمّل مسؤولياتها في متابعة وفضح انتهاكات أجهزة السلطة والضغط عليها لإطلاق سراح المعتقلين، وتنفيذ القرارات القضائية بالإفراج عن العديد من المعتقلين السياسيين.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الأجهزة الأمنية #اعتقال سياسي #اجهزة السلطة #الضفة الغربية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة